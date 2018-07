“Runājot ar draugiem par jauno albumu, gandrīz visi atzīmē - tās “Ogles” gan jums ļoti labi sanākušas. Jāsaka, ka jau ierakstā bija sajūta, ka šeit ir kas vairāk par vidēju albuma skaņdarbu," tā par dziesmu izsakās Renārs Kaupers.

"YouTube", "Spotify" un citas platformas arī apliecina, ka “Ogles” ir pieprasītākā un klausītākā jaunā albuma dziesma. Tad nu skatīsimies, - varbūt mums ir darīšana ar "Prāta vētras" jauno laiku "Zelta dziesmu fonda" jaunpienācēju, ko daudzus gadus ar prieku spēlēsim koncertos!” piebilst Renārs.

Video klipa režisora pienākumi uzticēti Aivaram Čivželim jeb PapaČi: “Šis ir parasts stāsts no mūsu katra dzīves. To varētu nosaukt par simbolisku salīdzinājumu. Meitene no spēles, ko mēs visi pazīstam kā “Cirks”, aicina savā dzīvē puisi. Var redzēt, ka meitene ļoti labi un viegli orientējas šajā spēlē, ko sauc par dzīvi, jo “Cirks” ir viņas vide, turpretī puisim iet daudz grūtāk."

"Viņš kāpj pa trepēm uz augšu, tad krīt lejā, atgriežas uz sākumu un mēģina vēlreiz... Grupa klipā ir kā liktens “kalpi”, kas, metot kauliņus, veido šo cilvēku dzīvi. Jo dzīve ir cirks un cirks ir dzīve!” savu ideju izklāsta PapaČi.

Jau pavisam drīz sāksies “Skārda bungu tūres" koncertturneja, tā norisināsies piecās Latvijas pilsētās – Jelgavā (21.jūlijā), Valmierā (28.jūlijā), Ventspilī (3.augustā), Daugavpilī (11.augustā) un Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē (17.augustā). Savu dalību tūres koncertos kā īpašie viesi ir apstiprinājuši jaunās latviešu grupas “Sudden lights” puiši, kurus plašāka publika pamanīja šī gada “Supernovas” konkursā.