Deviņdesmitajos gados populārais bērns aktieris, kurš vēlākos gados sevi nodēvējis par „pasaulslavenu vientuļnieku” pēdējos gados (lasi – gadu desmitos) intervijas tikpat kā nesniedz. Taču nesen kā sarunu šova vadītājai Elenai Dedženeresai izdevies 37 gadus veco zvaigzni pierunāt ierasties uz viņas pārraidi un mazliet aprunāties.

Makolijs Kalkins bija ieradies, lai pastāstītu par to, kā viņam tagad klājas, taču visas sarunas ar Kalkinu agrāk vai vēlāk nonāk līdz filmai „Viens pats mājās”. Arī Dedženeresa te nebija nekāds izņēmums un apvaicājās par šo leģendāro filmu.

Makolijs Kalkins atzinies, ka vairs nekad pats neskatīties šo filmu un neatdarinās Kevina Makalistera populāro grimasi. Tas esot pagājis etaps – tā aktieris. „Biju. Izdarīju. Man ir 37 gadi, saproti? Mammu?” – pajokoja Kalkins.

Ziemassvētku sezonā Makolijs Kalkins cenšas no mājām vispār neiziet, lai viņam nenāktu klāt fanu pūļi. (Foto: Vida Press)

Pēdējo reizi viņš šo filmu noskatījies, kad gatavots DVD ar aktiera komentāriem, atzīmējot kino darba 15. gadadienu.

Savu slavenības statusus Kalkins dēvē kā „lāstu un svētību” vienlaikus. Lai gan viņš pēdējo divdesmit gadu laikā ir filmējies ārkārtīgi reti, cilvēki aizvien nākot viņam klāt un uzrunājot. Ziemassvētku laikā viņš pat izvairoties apmeklēt publiskas vietas, lai nebūtu aci pret aci jāsastopas ar daudzajiem „Viens pats mājās” faniem.

„Tā ir mana sezona,” norāda Kalkins. „Tā ir Makolija sezona. Šajā gada laikā es no mājas cenšos iziet maz.”

Tas bija aptuveni 1994. gads, kad Makolijs nolēma mazliet iepauzēt ar karjeru Holivudā un uzsāka mācības vidusskolā, cerībā atgriezties normālā dzīvē un baudīt pavisam parasta pusaudža dzīvi.

„Ja godīgi, es no tā visa biju noguris,” apliecina Kalkins. „Sešu gadu laikā es nofilmējos kādās 14 filmās. Es daudz biju prom no mājām. Es biju prom no skolas. Man bija nepieciešams kaut kas cits... Gudrākais, ko varēju darīt, bija aiziet no kino uz astoņiem gadiem.”

Lai gan slavenības statuss padarījis Kalkina dzīvi sarežģītāku, tas arī pavēris aktierim vairāk iespēju izmēģināt sevi citās jomās. Pirms kāda laika Kalkins bija nodevies gleznošanai (rīkoja arī izstādes) un aizvien ir komēdiju rokgrupas līderis un dzied par picām.

„Mani reizēm pārņēma sajūta, ka ir kāds puika, kurš patiešām smagi strādājis un tad es mantoju viņa naudu,” paskaidro Kalkins. „Pateicoties naudai, es visu varēju uztvert kā hobiju.”