Pagaidām abu vecāko bērnu nogādāšana uz skolu ir tēta prinča Viljama pārziņā. Parasti tā bija hercogiene Ketrīna, kura, apkārtējo neievērota, rīta sastrēguma stundās sēdās pie stūres ģimenes „Range Rover” automašīnai [Pēc trešā bērna nākšanas pasaulē Viljams iegādājies lielāku – septiņvietīgu ģimenes auto.] un veda princi Džordžu (4) uz skolu. Viņa apmeklētā mācību iestāde atrodas četru jūdžu attālumā no Kensingtonas pils, kur ģimene mitinās.

46 Foto Princis Viljams un Kembridžas hercogiene ar jaundzimušo dēlu pamet Svētās Marijas slimnīcu +42

Uz sākumskoliņu jāved arī princese Šarlote, kurai 2. maijā būs trešā dzimšanas diena. Šarlotes skoliņa atrodas vien dažus simtus jardu attālumā no pils apartamentiem.

Līdz ar trešā bērna ienākšanu ģimenē, ilgi nebūs jāgaida, kad pa mācību iestādēm rītos būs jāizvadā jau visi trīs bērni.

Tiklīdz tas būs iespējams, Ketrīna ar prieku atgriezīsies pie vecāko bērnu izvadāšanas uz skolu. Darba dienu rītos, kamēr ģimene kopīgi brokasto, parasti mājās skan „Capital Radio” – gluži tāpat kā princeses Diānas laikā, kad viņas dēli Viljams un Harijs vēl bija mazi.

Princis Čārlzs ar sievu princesi Diānu un abiem dēliem – prinčiem Viljamu un Hariju. (Foto: Vida Press)

Kāds zinātājs apgalvo, ka Viljams un Ketrīna ļoti vēlas, lai vecākais brālis un māsa iesaistītos rūpēs par mazo brālīti, cik daudz tas vien būs iespējams. Vecāki grib, lai visām trim atvasēm veidotos nesaraujamas ģimeniskās saites – tāpat kā Ketrīnai ar māsu Pipu un brāli Džeimsu, un Viljamam ar savu brāli princi Hariju.

Jaunā ģimene arī vēlas, lai Džordžam būtu tik normāls dzīves ritms, cik vien tas iespējams. Dēls jau atgriezies skolā.

Tētis Viljams lieliski tiek galā ar bērniem un viņu vajadzībām. Šo īpašību viņš mantojis no sava tēva prinča Čārlza, par ko viņu savulaik atzinīgi novērtēja princese Diāna.

„Viņš dievina bērnu vannošanās laiku,” norādījis kāds no Viljama paziņām.

Apraudzīt mazo brālīti slimnīcā devās arī lielais brālis Džordžs un lielā māsa Šarlote. (Foto: Vida Press)

Mazajam princim vecāki cenšas nodrošināt pārsteidzoši „normālu” dzīvi Kensingtonas pils apartamentos ar numuru 1A. Lai gan ģimenes rīcībā ir apkalpojošais personāls, tas ne tuvu nelīdzinās Čārlza un Diānas algoto darbinieku skaitam, kad Viljams vēl bija bērns. Viņiem bija vismaz ducis pilna laika personāla darbinieku Londonā, kuru skaitā bija arī princeses ģērbēja, saimniecības vadītājs, virssulainis un personīgais sulainis princim.

Viljama un Ketrīnas ģimenes lielākais palīgs ir 47 gadus vecā spāņu auklīte Marija Borallo – samērā paskarba izskata, taču ārkārtīgi patīkama un mīlīga sieviete. Viņa ar Kembridžu pāri ir kopā jau līdz ar Džordža ienākšanu ģimenē.

Ģimenes lielākais palīgs ir spāņu auklīte Marija Borallo. (Foto: Vida Press)

Auklīte Marija, kuru draugi nodēvējuši par Santu („Santa” spāņu valodā nozīmē „svēta”), jo domāja, ka viņa kļūs par mūķeni, dzīvo Kensingtonas pilī. Tur viņai ir pašai savs privāts mājoklis ar guļamistabu, viesistabu, virtuvīti un vannasistabu.

Madridē dzimušo auklīti Mariju princis Viljams un hercogiene Ketrīna izvēlējās auklīšu skolā. Mariju vienmēr var atpazīt pēc bēšās krāsas uniformas un brūnās katliņa cepurītes. Viņa bieži ar bērniem pastaigājas gar Apaļo dīķi Kensingtonas pils teritorijā, dažkārt aizved bērnus uz tuvējo Haidparku vai briežu safari Berkšīras grāfistē, kur dzīvo hercogienes Ketrīnas vecāki Maikls un Kerola Midltoni.

Ketrīna ar jaundzimušo princi. (Foto: Vida Press)

Kembridžu pāra rīcībā ir saimniecības vadītāja Antonella Fresolone, kura reiz kalpoja kā viena no karalienes Elizabetes II vecākajām istabenēm un Bekingemas pilī kopumā nostrādāja 13 gadus. Viņa vada saimniecību un uzkopj ģimenes apartamentus. Tāpat viņai patīk gatavot maltītes, it īpaši savas dzimtās zemes Itālijas nacionālos ēdienus, kā, piemēram, pastu.

Fidži salās dzimušais bijušais gaisa desantnieks Tifare Aleksandrs – saukts par Tifu – veic gadījuma rakstura darbus, to skaitā izlīdz ģimenei kā šoferis.

Hercogiene Ketrīna pameta slimnīcu jau tajā pašā dienā, kad dēliņš bija nācis pasaulē. (Foto: Vida Press)

Pērn, kad Anglijas karalienes Elizabetes II dzīvesbiedrs Edinburgas hercogs princis Filips atvaļinājās no oficiālo pienākumu pildīšanas, divi no viņa darbiniekiem, armijas vīri pārgāja kalpot Kembridžu ģimenei. Kad nepieciešams, viņi izpalīdz arī princim Harijam, kurš ar līgavu Meganu Mārklu dzīvo netālu esošajā Notingemas kotedžā.

Viņu pienākumos ietilpst Viljama un Ketrīnas četrkājainā drauga kokerspaniela Lupo vešana pastaigās, kā arī viesmīļa darbs sociāla rakstura pasākumos un oficiālās pieņemšanās. Kā arī apavu tīrīšana un ar roku rakstītu zīmīšu piegādāšana adresātam, kas ir karaliska tradīcija.

Mazais princis pasaulē nāca 23. aprīlī pulksten 11:01 un svēra 3827 gramus. (Foto: Vida Press)

Mazais princis dzīvo mājās, kur valda salīdzinoši brīva un nepiespiesta atmosfēra, ja vērtē pēc karaļnama standartiem. Viljams personāla darbiniekus uzrunā vārdā, nevis kā viņa vecāki, kas lielākoties deva priekšroku uzrunai uzvārdā.

„Šīs ir mūsdienīga pāra mājas, te ir daudz bērnu fotogrāfiju un viņu radītie mākslas darbi, ko atvases pārnesušas mājās no skolas,” raksturo kāds no ģimenes draugiem.

„Šīs ir ļoti mājīgas mājas, taču Viljams sargā ģimenes privātumu un ierobežo to cilvēku skaitu, kam ļauts ienākt ģimenes lokā.” Vakarus pāris parasti pavada pie televizora, našķējoties ar līdzi ņemamo kariju, kas ir no restorāna „Malabar” Notinghilā. Pasūtījumu parasti izņem kāds no personāla, pāris nepieprasa piegādi mājās.

Hercogiene Ketrīna sarunājas ar dēlu princi Džordžu, kad pie viņiem oficiālā vizītē ieradies toreizējais ASV prezidents Baraks Obama. (Foto: Vida Press)

Viljams centies mājās radīt siltu ģimenes atmosfēru, tieši tādu, kādu to iepazina Midltonu mājās, kad sāka satikties ar Keitu. Taču, tā kā Viljams ir piederīgs karaliskajai ģimenei, viņš jau sen pieņēmis to, ka viņa mājas nekad nebūs identiskas Midltonu mājām. Vienā gan abas ģimenes ir vienādas – abās ir trīs bērni.

Mazajam princim iedalīta bērnistaba, kas veidota trusīša Pēterīša tematikā. Iespējams, ka bērnistabā veiktas daži papildinājumi, taču radikālu pārmaiņu nav. Sienas tajā nav pārkrātas.

Princis Viljams un hercogiene Ketrīna pārcēlās uz apartamentiem Kensingtonas pilī pēc tam, kad tajos bija veikti 4.5 miljonus sterliņu mārciņu vērti remonta un labiekārtošanas darbi.

Bērnistabā ir daudz jaunu mīksto rotaļlietu, kā arī dažas Džordža un Šarlotes mantiņas.

26 Foto Karaliskās kāzas: tā precējās hercogiene Ketrīna un princis Viljams 2011. gada aprīlī +22

Oficiāli apgalvots, ka ģimene nealgos vecmāti, kas palīdz ģimenei ar jaundzimušo pirmajās dienās pēc dzemdībām. Zinātāji teic, ka hercogiene pati baro bērnu ar krūti. Taču neviens nepadomātu par viņu neko sliktu, ja Ketrīna izlemtu aicināt palīgā speciālistu, īpaši nakts stundās (šāda pēcdzemdību auklīte parasti guļ vienā telpā ar jaundzimušo un nes mazuli mātei, lai barotu).

Pēc Džordža nākšanas pasaulē 2013. gadā Ketrīna bija pārgurusi, jo tikpat kā nevarēja pagulēt, jo mazulis prasīja nepārtrauktu viņas uzmanību.

Kad pasaulē nāca Viljama un Ketrīnas pirmdzimtais, ģimene vēl dzīvoja mājīgajā divu guļamistabu Notingemas kotedžā, jo Kensingtonas pils apartamentos vēl norisinājās remontdarbi.

Ļoti īsi pēc Džordža nākšanas pasaulē ģimene pārcēlās uz mājām Berkšīras grāfistē, kas pieder hercogienes vecākiem.

Kad pasaulē nāca princese Šarlote, remonta darbi Kensingtonas pils apartamentos bija pabeigti. Pirmajā stāvā ir piecas pieņemamās zāles, trīs lielas guļamistabas ar individuālu ģērbtuvi un vannasistabu.

Te ir arī nakts bērnistaba, kur Džordžs un Šarlote guļ, un dienas bērnistaba, kur viņi rotaļājas.

Augšstāvā ir vēl deviņas guļamistabas personālam, savukārt pagrabstāvā iekārtota sporta zāle un veļas mazgātava, kā arī plašas telpas mantu glabāšanai.

Virtuves labiekārtošanas darbos pāris ieguldīja 170 000 sterliņu mārciņu paši no savas naudas. Šī telpa ir apartamentu „sirds”. Te pāris ciemos uzņem arī tuvus draugus un abu ģimenes.

Zāles, kur ir krēmkrāsas dīvāni, kā arī klavieres, ģimene izmanto formālākiem pasākumiem.