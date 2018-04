Uzņēmējs Martins Zemītis (43) kopš 19 gadu vecuma tirgo kamīnus un jau ceturto gadu ražo divriteņus ar koka rāmi. Pēc trīs gadu centīga darba ir pirmie panākumi, jo velosipēdus tagad var nopirkt "The Conran Shop" veikalos Londonā un Parīzē. Šo tirgotavu ķēdi dibinājis britu dizainers sers Terenss Konrans, viņam pieder trīs veikali Londonā, viens Parīzē un seši Japānā.

Slavenības sajūsmā

Pirms dažiem mēnešiem britu modelis, radio un TV zvaigzne, bijušais Anglijas futbolists Marks Raits savā 31. dzimšanas dienā tika pie īpašas dāvanas – šova "Extra" tiešraidē viņam pasniedza divus "Materia Bikes"koka divriteņus. Raits bija sajūsmā, tāpat kā viņa sieva, seriāla "Coronation Street" galvenā varone Mišela Kīgena, kura savā "Instagram" kontā ar teju 3,5 miljoniem sekotāju ievietoja video, kā Raits ar latviešu radīto velosipēdu braukā pa savu dzīvokli. “Tik saviļņots!” sauca Kīgena.

Nesen pie Zemīša divriteņa ticis arī Raita kolēģis no šova "Extra" Mario Lopess, pazīstams kā Sleiters no Holivudas 90. gadu jauniešu seriāla "Glābējzvans". Lopesam tik ļoti iepatikās Raita jaunā rotaļlieta, ka viņš ar to vizinājās teju biežāk nekā pats saimnieks. Un ilgi nebija jāgaida, ka arī Mario savā īpašumā ieguva Latvijā ražoto velosipēdu – to viņam Losandželosā pasniedza Zemīša meita Nikola.

Nevajadzēja pat maksāt

Kā koka velosipēdi nonāca pie šīm zvaigznēm? Martins Zemītis stāsta, ka šovbiznesa pasaulē sen iestaigāts klasisks ceļš. Proti, reklāmas aģentūras par noteiktu samaksu, piemēram, 40 000 ASV dolāru, var noorganizēt, ka konkrēto ražojumu uzdāvina kādai no A klases slavenībām. Atliek tikai izvēlēties, kurai, un, gluži loģiski, to arī reklamēs, parādoties sabiedrībā. Taču gadījumā ar latviešu divriteņiem bijis citādi.

Uzņēmējs Martins Zemītis jau ceturto gadu vada īpašu divriteņu – velosipēdu ar koka rāmi – ražotni. (Foto: Rojs Maizītis)

“Kāda "Universal Studios" producenta fitnesa trenere ir latviete, mūsu ģimenes draudzene. Kad satiekamies, parunājamies, kā katram iet. Pastāstījām arī par koka divriteņiem. Viņa par to ieminējusies savam klientam, un Holivudas producents bijis tik ļoti ieinteresējies, ka noorganizējis to uzdāvināšanu Markam Raitam,” atklāj Zemītis. Stāstot, kā velosipēdi nonākuši Konrana veikalos, Zemītis teic: “Protams, tas bija mūsu sapnis, taču apzināti uz to negājām. Aizvadītajā gadā piedalījāmies Londonas Dizaina nedēļā, un mūs pamanīja. Konrana cilvēki pienāca pie mums un izrādīja interesi savos veikalos tirgot mūsu velosipēdus.”