Princese Karolīna par dzīvi ar mammu, princesi Greisu Kelliju: "Mēs bijām tuvāki ar auklīti"

Monako princis Renjē un viņa sieva Monako princese Greisa Kellija 26 gadus ilgās laulības laikā vienmēr atstāja harmoniska un saskanīga pāra iespaidu, kas ir mīloši vecāki saviem trim bērniem: princesei Karolīnai, princim Albertam un princesei Stefānijai. Jaunajā biogrāfiskajā grāmatā pāra vecākā atvase princese Karolīna atklāj, ka viņas, māsas un brāļa dzīvē bijusi vēl kāda persona, bez kuras viņi bērnību iztēloties nevar – tā ir Monako karaļbērnu auklīte Morīna Vuda.

Izabellas Rivēras un Pītera Mikelbenka sarakstītajā grāmatā „Alberts no Monako, vīrs un princis” („Albert II of Monaco, The Man and The Prince”) 61 gadu vecā princese Karolīna pastāstījusi, ka bērnībā abi ar brāli Albertu auklīti mīlējuši pat vairāk nekā mammu. „Mums ar brāli Morīna bija pats svarīgākais cilvēks dzīvē,” atklāj princese. „Kad bijām mazi, šķiet, mēs bijām tuvāki ar auklīti, nekā ar vecākiem. Kad viņa devās prom, mēs ar Albertu kliedzām: ‘Neaizej! Neaizej!’. Mēs skumām dienām ilgi. Bieži vien mamma viņai zvanīja, lai lūgtu ierasties ātrāk, nekā bija plānots.”

Biogrāfiskās grāmatas autori sarunājušies arī ar Morīnu Vudu, un bijusī auklīte atmiņā atsaukusi kādu vakaru, kad palīdzējusi Karolīnai un Albertam sarīkot pašiem savas „galā vakariņas”, jo mamma un tētis tovakar bija devušies uz karaliskajām kāzām, bet bērni atstāti mājās. „Šefpavārs sagatavoja īpašu ēdienkarti, Karolīna ietērpās vienā no mammas kleitām, Alberts bija ģērbies uniformā, un arī es apģērbos vakartērpā,” atceras auklīte Morīna. „Tad mēs atskaņojām mūziku un dejojām.”

Pēc princeses Greisas Kellijas pāragrās nāves autoavārijā 1982. gadā, visi trīs viņas bērni joprojām turpina godāt viņas piemiņu, un paši ir nodibinājuši savas ģimenes. Princis Alberts 2011. gadā apprecējās ar olimpisko čempioni peldēšanā Šarlēnu Vitstoku un 2014. gadā pasaulē sagaidīja dvīņus princi Žaku un princesi Gabrielu. Princesei Karolīnai ir četri bērni. Vecākie trīs dzimuši viņas laulībā ar itāliešu uzņēmēju Stefano Kaziragi. Pēc vīra nāves Karolīna apprecējās otrreiz, kļūstot par Hannoveres prinča Ernsta Augusta sievu. Šajā laulībā pasaulē nākusi meita Hannoveres princese Aleksandra.

Karolīnas meita Šarlote ir četrus gadus vecā dēla Rafaēla mamma. Viņa nesen paziņojusi par saderināšanos ar filmu producentu Dimitriju Rassamu. Savukārt Karolīnas dēls Pjērs Kaziragi nesen pavēstījis, ka abi ar sievu Beatrisi ir otrā bērna gaidībās.

Monako prinča Renjē un princeses Greisas jaunākā atvase, princese Stefānija, ir mamma trīs bērniem: Kamillai, Polīnai un Lūisam, kurš arī nesen paziņojis par saderināšanos.

