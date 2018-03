Pasākumā uzstājās četri šī gada “Eirovīzijas” dalībnieki, kuri Lisabonā piedalīsies lielajā “Eirovīzijā”. Galvena loma bija Latvijas pārstāvei Laurai Rizzotto. Dziedātāja izpildīja sešas dziesmas, tostarp arī “Funny Girl”, ar kuru Laura startēs otrajā pusfinālā 10.maijā. Sarunājoties ar klātesošajiem, Laura pateicās par atbalstu un teica, ka viņai ir gods pārstāvēt Latviju.

Mikolas Josefs no Čehijas, dziedātāja no Lietuvas Ieva Zasimauskaite, Markus Riva un Laura Rizzotto. (Foto: Eirovīzijas fanu klubs Latvijā)



Dziedātāja no Lietuvas Ieva Zasimauskaite izpildīja savu lirisko “Eirovīzijas” dziesmu “When We’re Old”. Kā stāsta pati Ieva, dziesma ir par attiecībam, un par to, ka ir svarīgi, lai visu mūžu, arī tad, kad esam veci, mums blakus ir otrs cilvēks.

Mikolas Josefs no Čehijas, kurš patlaban pie bukmeikeriem ir trešajā vietā, Rīgā izpildīja divas dziesmas, tostarp “Eirovīzijas”skaņdarbu “Lie To Me”. Mikolas atzina, ka neseko bukmeikeru prognozēm, jo rezultāts vēl var mainīties.

No Moldovas uz “Eurovision PreParty Riga 2018” bija atbraucis trio “DoReDos”. Pērn rudenī grupa ir uzvarējusi konkursā “Jaunais Vilnis”, un šogad viņi cer gūt panākumus arī “Eirovīzijā”. Rīgas koncertā grupa “DoReDos” izpildīja vairākus skaņdarbus, arī savu “Eirovīzijas” dziesmu “My Lucky Day”.

Saistītās ziņas Bārdainā Eirovīzijas Končita uz izķeršanu Eirovīzijas ballītē Rīgā. FOTO. VIDEO Eirovīzijas zvaigžņu koncerts Rīgā vāji apmeklēts. FOTO Daiļais Justs ar Eirovīzijas konkurentiem Rīgā ballējas zviedru stilā. FOTO

Atbalstīt Moldovas mūziķus klātienē bija atbraucis arī dziesmas autors, Krievijas pop skatuves zvaigzne Filips Kirkorovs. Kirkorovs piedalījās gan “Eurovision PreParty Riga 2018” preses konferencē, gan arī pašā koncertā. Populārais mūziķis izmantoja arī iespēju iepazīties un parunāt ar citiem pasākuma dalībniekiem, vēlot viņiem veiksmi konkursā. Kirkorovs, kurš pats 1995. gadā ir piedalījies “Eirovīzija”, ir liels konkursa atbalstītājs un ik pa laikam raksta dziesmas mūziķiem no dažādam valstīm, kuras piedalās lielajā “Eirovīzijā”.

Eirovīzijas fani ik gadu pirms paša konkursa pulcējas Rīgā, lai klātienē novērtētu dažus no konkursantiem. (Foto: Eirovīzijas fanu klubs Latvijā)



Koncertā “Eurovision PreParty Riga 2018” uzstājās divi īpaši viesi - Eirovīzijas fanu mīlulis, "Supernova 2018" finālists Markus Riva un dziedātāja no Maltas - Amber, kura pārstāvēja savu valsti “Eirovīzijā” 2015.gadā. Markus izpildīja vairākas iepriekš nacionālajā atlasē piedāvātas dziesmas. Tikmēr Amber Rīgas publikai nodziedāja gan “Eirovīzijas” dziesmu, gan skaņdarbus no topošā albuma!

Pēc koncerta biegām visi “Eirovīzijas” dalībnieki devās pie publikas un pasākuma apmeklētājiem bija iespēja saņemt autogrāfus un nofotografēties ar mūziķiem.

„Eurovision PreParty Riga” ir starptautisks pasākums, kurš kopš 2014.gada tiek organizēts ik gadu Rīgā! Pasākuma galvenā ideja ir iepazīstināt Latvijas un starptautisko publiku ar „Eirovīzijas” dziesmu konkursa dalībniekiem un dziesmām. „Eurovision PreParty Riga” organizētājs ir Eirovīzijas dziesmu konkursa fanu klubs Latvijā – Eurovision Club OGAE Latvia.