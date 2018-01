"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" saņēma galveno godalgu kā labākā kinofilma drāma, bet divas filmas zvaigznes Frensisa Makdormanda un Sems Rokvels tika pie aktierdarbu godalgām - Makdormanda kā labākā aktrise drāmā, bet Rokvels kā labākais otrā plāna aktieris drāmā. Filma arī uzvarēja labākā scenārija kategorijā.

Ja citus gadus zvaigžņu ierašanās ceremonijā ir krāšņa modes dizaineru jaunāko veikumu parāde, šogad uz sarkanā paklāja dominēja melnā krāsa.

Pēc "sarežģītā gada" Holivudā izvēle par labu melnam apģērbam ir solidaritātes izpausme, skaidroja aktrise Rīza Virterspūna. Viņa ir viens no centrālajiem cilvēkiem koalīcijā pret seksuālo uzmācību "Time's Up Now", kas mudinājusi ceremonijā sarīkot modes "aptumšošanu".

"Daudz kas ir iznācis laukā no tumsas gaismā," viņa sacīja. "Es uzskatu - tas bija kolektīvs noskaņojums, ka lietas nebūs tā, kā tās bijušas parasti."

Ceremonija šogad bija neparasta ar to, ka pašas godalgas lielā mērā otrajā plānā atstāja zvaigžņu daudzie aicinājumi uz dziedināšanu un došanos tālāk.

"Teikt savu patiesību ir visspēcīgākais ierocis, kāds mums visiem ir," saņemot godalgu par mūža ieguldījumu, sacīja aktrise un mediju magnāte Opra Vinfrija.

"Pārāk ilgi sievietes nav sadzirdētas un viņām nav ticēts, kad viņas uzdrīkstējās teikt patiesību šo vīriešu varai. Bet viņu laiks beidzas. Viņu laiks beidzas," piebilda Vinfrija, izpelnoties vētrainas ovācijas.

Galvenais vēstījums ceremonijas runās bija aicinājums uz pārmaiņu turpināšanu.

"Cilvēki tagad ir informēti, ka varā nav līdzsvara. Tas ir novedis pie ļaunprātīgas izmantošanas mūsu industrijā. Tas ir visur," pirms ceremonijas, vēl esot uz sarkanā paklāja, sacīja aktrise Merila Strīpa, kas bija nominēta par veikumu drāmā "The Post".

"Zelta globusu" kategorijā "Labākā komēdija vai mūzikls" saņēma režisores Grētas Gervigas lente "Lady Bird", bet labākā režisora godalgu ieguva filmas "The Shape of Water" režisors Giljermo del Toro.

Kinofilmu drāmu konkurencē labākā aktiera "Zelta globusu" par veikumu filmā "Darkest Hour" saņēma Gerijs Oldmens.

Džeimss Franko ieguvis "Zelta globusu" kategorijā "Labākais aktieris mūziklā vai komēdijā" par lomu biogrāfiskajā filmā "The Disaster Artist", kurā viņš atveidoja ārkārtīgi kritizētās filmas "The Room" režisoru Tomiju Vizo.

Sērša Runena tika godalgota kā labākā aktrise komēdijā vai mūziklā par lomu filmā "Lady Bird".

Kategorijā "Labākā otrā plāna aktrise" uzvarēja Elisona Dženija par lomu biogrāfiskajā sporta drāmā "I, Tonya".

"Zelta globusu" kategorijā "Labākā filma svešvalodā" ieguva Vācijas un Francijas kopražojums "In The Fade".

Apbalvošanas ceremoniju vadīja amerikāņu komiķis Sets Maierss, kurš tās sākumā aizskāra izklaides industriju satricinājušo seksuālās uzmākšanās skandālu.

"Ir 2018.gads, un marihuāna beidzot ir atļauta, bet seksuālā uzmākšanās beidzot nav. Šis būs labs gads," viņš paziņoja ceremonijas atklāšanā.

Televīzijas godalgu kategorijās seriāls "The Handmaid's Tale" tika atzīts par labāko seriālu drāmu, bet seriāls "The Marvelous Mrs. Maisel" uzvarēja mūziklu un komēdiju konkurencē.

Televīzijas filmu un seriālu ar ierobežotu sēriju skaitu sacensībā uzvarēja seriāls "Big Little Lies".