Visienesīgākie aktieri 2017. gadā

Prestižā biznesa žurnāla „Forbes” veidotāji, kā ik gadu, apkopojuši datus un noskaidrojuši, kuri aktieri pērn filmu kompānijām ienesuši visvairāk naudas.

10. vietā Džons Bojega – $ 815 miljoni

Foto: Vida Press

2017. gadā viņu varēja redzēt filmās: „Star Wars: The Last Jedi”, „Detroit” un „The Circle”.

2018. gadā redzēsim filmā: „Pacific Rim Uprising”.

9. vietā Kriss Hemsvorts – $ 845 miljoni

Foto: Vida Press

2017. gadā viņu varēja redzēt filmā: „Thor: Ragnarok”.

2018. gadā redzēsim filmās: „Avengers: Infinity War”, „12 Strong” un „Bad Times at the El Royale”.

8. vietā Kriss Prats - $ 864 miljoni

Foto: Vida Press

2017. gadā viņu varēja redzēt filmā: „Guardians of the Galaxy Vol. 2”.

2018. gadā redzēsim filmās: „Jurassic World: Fallen Kingdom” un „Avengers: Infinity War”.

7. vietā Toms Holands – $ 888 miljoni

Foto: Vida Press

2017. gadā viņu varēja redzēt filmās: „Spider-Man: Homecoming” un „The Current War”.

2018. gadā redzēsim filmā: „Avengers: Infinity War”.

6. vietā Deizija Ridlija – $ 1.09 miljardi

Foto: Vida Press

2017. gadā viņu varēja redzēt filmās: „Star Wars: the Last Jedi” un „Murder on the Orient Express”.

2018. gadā redzēsim filmās: „Peter Rabbit” un „Ophelia”.

5. vietā Džonijs Deps – $ 1.1 miljards

Foto: Vida Press

2017. gadā viņu varēja redzēt filmās: „Murder on the Orient Express” un „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”.

2018. gadā redzēsim filmās: „Sherlock Gnomes”, „Fantastic Beasts:

The Crimes of Grindewald”, „Richard Says Goodbye” un „LAbyrinth”.

4. vietā Emma Vatsone – $ 1.3 miljardi

Foto: Vida Press

2017. gadā viņu varēja redzēt filmās: „Beauty and the Beast” un „The Circle”.

2018. gadā redzēsim filmās: Vatsone vēl nav neko darījusi zināmu, bet jūs varat sekot viņas kontiem „Instagram” un „Twitter”.

3. vietā Gala Gadota – $ 1.4 miljardi

Foto: Vida Press

2017. gadā viņu varēja redzēt filmās: „Wonder Woman” un „Justice League”.

2018. gadā redzēsim filmā: Baumo, ka Gadota filmēsies lentē „Ruin”, savukārt 2019. gadā viņa atgriezīsies uz ekrāniem kā Supersieviete filmā „Wonder Woman 2”

2. vietā Dveins Džonsons – $ 1.5 miljardi

Foto: Vida Press

2017. gadā viņu varēja redzēt filmās: „Jumanji: Welcome to the Jungle”, „Baywatch” un „The Fate of the Furious”.

2018. gadā redzēsim filmās: „Rampage”, „Skyscraper” un „Fighting with My Family”.

1. vietā Vins Dīzels – $ 1.6 miljardi

Foto: Vida Press

2017. gadā viņu varēja redzēt filmās: „The Fate of the Furious”, „xXx: Return of Zander Cage” un „Guardians of the Galaxy Vol. 2”.

2018. gadā redzēsim filmā: „Avengers: Infinity War”.