Vietai ar nosaukumu Aokigahara piemīt traģiska reputācija kā pašā Japānā, tā starptautiskā mērogā. Tieši turp izvēlas doties ļaudis, kas nolēmuši dzīvi beigt pašnāvībā. Ziņas par pašnāvību skaitu šajā vietā aizvadītajā gadā netiek publiskotas, lai nevajadzīgi neizreklamētu, ka pasaulē eksistē šāda vieta. Tomēr cilvēki par šo apvidu ir diezgan labi informēti...

Populārais amerikāņu vlogeris Logans Pols kopā ar draugiem devies uz „pašnāvību mežu”, nedomājot, ka kļūs par aculieciniekiem pašam baisākajam. Pastaigājoties pa apkārtni, viņi nejauši uzgāja koka zarā pakārušos pašnāvnieku. „Ei, jūs esat dzīvs? Velns parāvis, vai jūs esat ar mums?” – iekliedzas Logans, ieraudzījis šo skatu. „Caur manu galvu izskrien daudz domu. Kas tāds ar mani notiek pirmo reizi,” norāda Logans, pirms lūdz kādam no draugiem piezvanīt policijai. Pēc tam vlogeris piegāja tuvāk mirušajam vīrietim un vērsa skatītāju uzmanību uz to, ka nelaiķa rokas jau kļuvušas violetas. Logans nodevās apcerei, kad gan šis cilvēks padarījis sev galu... Pēc tam viņš atvainojas sava vloga sekotājiem, norādot: „Man ļoti žēl. Šim bija domāts kā izklaides blogs... taču pašnāvība nav nekāds joks. Depresija un psihiskās saslimšanas nav nekāds joks.” Kad viens no Logana draugiem atzīst, ka nejūtas labi, blogeris pajoko: „Tu ko, nekad neesi stāvējis līdzās mirušam puisim?”, un viņš nervozi iesmejas par šo „asprātību”...

Logans Pols bija šokā no redzētā un kopā ar draugiem nervozi smējās. (Foto: Ekrānuzņēmums no You Tube)

Pēc video publiskošanas pār Logana galvu gāzās barga kritika un personīgi aizskarošas piezīmes: „Tas ir slima cilvēka video”, „Sadegt tev elles liesmās”, „Idiots, kas nav pelnījis panākumus”, „miskastnieks”...

Beigu beigās Pols skandalozo video no sava vloga dzēsis un skatītāju priekšā taisnojies: „Man līdzās ir labi cilvēki un uzskatu, ka pieņemu pareizus lēmumus. Taču es esmu tikai cilvēks. Es varu kļūdīties.”