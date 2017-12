Tēvs sāka piepildīt veļasmašīnu ar netīrajām drēbēm, bet, kamēr viņš aizgāja uz istabu pēc netīrā zeķu pāra, veļasmašīnā pamanījās ielavīties kaķis.



Kad tēvs atgriezās un veļasmašīnā ielika netīrās zeķes, viņš aiztaisīja tās durvis un to ieslēdza.



Roa mājā Oslo valdīja īsts satraukums, kad mazgāšanas process bija beidzies un veļasmašīnā tika atrasts viņu mīlulis.



"Zero bija lipīgs, tas izskatījās sagumzīts un bija daudz plānāks nekā parasti. Viņš bija pamatīgi apreibis un sāka vemt," stāsta 14 gadus vecais Joakims.



Mazo Zero nekavējoties aizveda uz veterināro klīniku, kur viņu aprūpēja divas dienas. Viņš tika pieslēgts pie sistēmas un viņa ķermenī intravenozi tika ievadīts uzturs, skābeklis, pretsāpju līdzekļi, kā arī tika uzturēts ķermeņa siltums. Pēc veterinārārstu domām, kaķim ierašanās brīdī bija ļoti zema ķermeņa temperatūra.



"Kaķis bija ļoti atslābis un nosalis. Turklāt viņš bija apjucis," stāsta profesore Vibeka Rūtvelta.



Viņa apgalvo, ka 25 gadus ilgajā veterinārārstes karjerā neko tamlīdzīgu nebija piedzīvojusi.



Pēc divām dienām Zero atgriezās mājā pie savas ģimenes, un atkal ir apmierināts un laimīgs kaķis.



"Viņš smaržo pēc veļas pulvera. Kaķiem nepatīk ūdens. Nedomāju, ka Zero pēc visa šī to iemīlēs," saka Joakims.



Ģimene brīdina visus kaķu īpašniekus, lai pārbauda veļasmašīnu, kad viņi nākamreiz plāno mazgāt drēbes.

Citi šobrīd lasa Labāk apmaksātās modeles 2017. gadā Krievijas senators izdomājis, kā "apiet aizliegumu", lai olimpiskajās spēlēs būtu Krievijas simbolika Atvadīsies no mūžībā aizgājušā Līvānu goda pilsoņa un Latvijas lepnuma Jāņa Auzāna