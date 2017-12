„Instrumenti” uz skatuves atgriežas ar pirmo albumu latviešu valodā

Prezentācijas pasākumā grupa „Instrumenti” ne vien dziedāja jaunās dziesmas, bet arī atbildēja uz TV raidījumu vadītāja Gustava Terzena uzdotajiem jautājumiem par albuma tapšanu. Albuma vizuālā noformējumā izmantoto gleznu autore ir izcilā Latvijas gleznotāja Džemma Skulme, kura pagodināja ar savu klātbūtni koncertā, bet par skatuves mākslinieku tērpiem gādāja aktrise un kostīmu māksliniece Jana Čivžele.



Pirmais singls no jaunā albuma „Visa par daudz” jau skan Latvijas radio stacijās, un šī dziesma arī noslēdza albuma prezentācijas koncertu. Skatītāji ar ovācijām atbalstīja mūziķus un pēc koncerta stāvēja garā rindā, lai iegūtu mākslinieku autogrāfus uz jaunā albuma.

Skatītāju vidū bez iepriekš minētajām personībām bija arī citi sabiedrībā zināmi cilvēki – TV3 ziņu moderatore un portāla Bobe.me galvenā redaktore Agnese Vārpiņa ar dēlu Ričardu, aktrises Dārta Daneviča un Sandra Kļaviņa, baletdejotāja Elza Leimane, futbolists Kaspars Gorkšs, režisore Laura Groza - Ķibere, producents Guntars Gulbiņš ar sievu Ievu Gaili – Gulbiņu, LTV raidījuma „Adreses” vadītājs Mārtiņš Ķibilds ar sievu Ilzi Grasi – Ķibildi, pasākumu rīkotāja Sindija Vilde, dziedātāja un grupas „Instrumenti” dalībnieka Reiņa Sējāna sieva Maija Sējāne, grupas „Instrumenti” dalībnieka Jāņa Šipkēvica tētis radio „SWH” vadītājs Jānis Šipkēvics, grupas „Carnival Youth” dalībnieki, mūzikas izdevniecības „Mikrofona ieraksti” vadītāja Elita Mīlgrāve, režisors ir Uģis Olte, kurš ir arī dziesmas „Visa par daudz” videoklipa autors un citi.

Pasākumu apmeklēja arī leģendārā māksliniece Džemma Skulme, kuras gleznas izmantotas grupas jaunā albuma vizuālajā noformējumā. (Foto: Mārtiņš Ziders)



Par albuma tapšanu mūziķis Jānis Šipkēvics stāsta: „Ik reizi, kad sanākam kopā, es jūtu, ka tas ir jauns es, kurš pēkšņi saka un dara lietas, kuras pats savā klātbūtnē es neuzdrošinos paust. Esmu laimīgs par to degsmi, kas studijā rodas mijiedarbībā ar Reini - jo vairāk pieredzu radīšanu, jo vairāk novērtēju to, ka dzīve mūs savedusi kopā. Tāpat līdz šim piedzīvotais un no jauna tapušais muzikālais materiāls ieguvis tiešu un godīgu skatupunktu. Tas, kā ierasts, ir Gata Zaķa nopelns.”

„Atkala” ir grupas „Instrumenti” pirmais albums, kurā visas dziesmas ir latviešu valodā. Līdz šim izdoti trīs grupas studijas albumi – „Tru” (2011), „Procrastination” (2013) un „Iekams” (2014).