Ko Donalds Tramps līdz šim nav atklājis par saviem bērniem?

Neviena ģimene nav ideāla. ASV prezidentam Donaldam Trampam ir pieci bērni, divas šķirtas laulības, miljardiem dolāru lieli gada ieņēmumi, kā arī plašākai sabiedrībai nezināmi fakti par viņa bērniem...

Vecākais dēls

Donaldam Trampam junioram ir 39 gadi un viņš ir ASV prezidenta un viņa pirmās sievas Ivanas Trampas vecākais dēls. Juniors ieņem viceprezidenta amatu kompānijā „The Trump Organization”.

Trofeju mednieks

Piecu bērnu tēva Donalda Trampa juniora lielākā kaislība ir medības. Reiz kādā no intervijām juniors izteicies, ka jau pusaudža gados medības viņam nozīmējušas ļoti daudz. Patiecoties šim „hobijam”, esot izdevies „turēties tālāk no nepatikšanām”. 2012. gadā Donalda fotogrāfijas no medību safari brauciena Zimbabvē sabiedrība uzņēma ar dalītām jūtām. Vai nogalināšana prieka pēc tiešām būtu dēvējama par izpriecu?

Juniora „ballīšu gads” Aspenā

Līdzīgi kā tēvs, arī Donalds juniors iz absolvējis Pensilvānijas universitāti. Pēc skolas beigšanas viņš paņēma brīvu gadu, lai „ballētos” slavenību iecienītajā Aspenā, Kolorado štatā. Tas atmaksājās. Pēc brīvsolī nodzīvotā gada juniors piekrita mest mieru ballīšu dzīvesveidam un sāka strādāt tēva kompānijā.

Sieva modele

Donalds Tramps juniors 2005. gadā apprecējās ar modeli Vanesu Heidonu. Pārim ir pieci kopīgi bērni.

Modeles karjeras sākumposmā Vanesu kādu laiku vienoja romāns ar populāro aktieri Leonardo di Kaprio.

„Mīļākā” meita

Ivanka Trampa ir Donalda Trampa vecākā meita, kura nākusi pasaulē viņa pirmajā laulībā ar Ivanu Trampu.

Ivanka ir veiksmīga uzņēmēja un šobrīd arī tēva kā valsts prezidenta „labā roka”. Ne velti sabiedrībā Ivanka zināma kā „tēta mīļākā meitiņa”.

Modele, modes dāma un uzņēmēja

Viņa ir ne tikai prezidenta padomniece, bet arī modele, „New York Times” bestsellera autore un Pensilvānijas universitātes absolvente, tāpat kā tēvs.

Viņas pašas skandāli

Dažus mēnešus pēc tam, kad Ivanka bija spiesta no savas kolekcijas izņemt Ķīnā ražotās ārkārtīgi ātri uzliesmojošās šallītes, viņu tiesā iesūdzēja itāliešu apavu zīmols „Aquazzura”. Trampu apsūdzēja, ka viņa savai apavu līnijai nošpikojusi dizainu no itāliešu zīmola radītajām un plašu popularitāti iemantojušajām līnijas „Wild Thing” kurpēm.

Nebaidās no drosmīgām pārvērtībām

Ivanka tīnes gados uzsāka modeles karjeru. Viņa iemantoja popularitāti, pēc tam, kad atklātībā nonāca fotogrāfijas, kurās jaunā dāma bija dramatiski uzkrāsojusies. Desmit gadus vēlāk kādā no intervijām Donalds Tramps izteicās: „Ja Ivanka nebūtu mana meita, es, iespējams, ietu ar viņu uz randiņiem.”

Negribētā pusmāsa

Tifānija Trampa ir daudz mazāk pazīstama nekā Ivanka. Viņa ir Donalda Trampa un otrās sievas Marlas Meiplsas meita, kura turklāt neesot bijusi plānots bērns. Kad Marla pateikusi savam tolaik vēl tikai draugam, ka ir mātes cerībās, Donalds pajautājis: „Un ko mēs tagad ar to iesāksim?”

Sociālie tīkli

Donalds Tramps un Marla Meiplsa apprecējās divus mēnešus pēc meitas Tifānijas nākšanas pasaulē. Šī laulība ilga sešus gadus.

Tifānija tagad ļoti aktīvi iesaistās Manhetenas sabiedriskajā dzīvē un ir regulāra „Instagram” lietotāja. Viņa bieži publisko arī Trampu ģimenes fotogrāfijas.

Sabiedrības dāma

Tifānija savu sabiedrības dāmas statusu nav izmantojusi, lai izdotu popmūzikas albumu (kā, piemēram, Parisa Hiltone), taču ar pusmāsas Ivankas palīdzību viņa stažējusies prestižajā modes žurnālā „Vogue” un pat pusdienojusi ar tās galveno redaktori Annu Vintūru.

Problēmu bērns

Tifānija uzauga ASV rietumu krastā un bija šķirta no pārējās Trampu ģimenes. Viņai nebija pieejama tēva bagātība, un viņa nevarēja lietot tēva kredītkartes, kā to darīja pusmāsa un pusbrāļi. Ivanka Trampa savā grāmatā „The Trump Card: Playing to Win in Work and Life” paskaidro, ka pārējie bērni nebūt nav uztvēruši tēvu “kā bankomātu”, kā domājusi Tifānija.

Tifānija savulaik atzinusi, ka ir „ļoti tuva” mammai, kura viņu uzaudzinājusi kā „vientuļā māte”.

Otrs dēls

Ēriks Tramps, kurš ir precējies ar Laru Janasku, ir telekanāla CBS ziņu programmas „Inside Edition” producents. Viņš aktīvi darbojies arī sava tēva karjeras labā. Ēriks ir Donalda un pirmās sievas Ivanas trešais kopīgais bērns.

Arī kaislīgs mednieks

Tāpat kā vecākais brālis, arī Ēriks Tramps ir kaislīgs mednieks. Viņa ekstravagantais hobijs nonāca sabiedrības diskusiju krustugunīs, kad 2010. gadā mediju slejās parādījās Ērika attēli ar Āfrikas safari nogalinātajiem dzīvniekiem.

Filantrops

2012. gadā ietekmīgais ASV binzesa žurnāls „Forbes” ierindoja viņu 20 vērā ņemamāko jauno filantropu sarakstā, kas vēl nav sasnieguši 30 gadu vecumu. 2006. gadā Ēriks nodibināja pats savu fondu „Eric Trump Foundation”.

Piezīmes par seksuālu vardarbību

2016. gada augustā TV šovā „This Morning” Ēriks aizstāvēja sava tēva divdomīgi izteikto frāzi, kurā Donalds Tramps norādīja: ja meitu kāds kādreiz seksuāli aizskārtu darba vietā, viņam labpatīk domāt, ka atvase „izvēlētos sev citu karjeru vai citu atrastu citu kompāniju, kuras labā strādāt”. Ēriks centās izskaidrot tēva domu, norādot, ka „Ivanka ir stipra un spēcīga sieviete, viņa nekad neļautos būt par aizskāršanas upuri”. Kā Donaldam Trampam, tā viņa dēlam Ērikam par šiem vārdiem pārmeta, ka viņi pieskaitāmi tiem, kas vienmēr uzskatīs, ka upuris pats pie visa vainīgs.

Jaunākais Tramps

Tas ir Barons, Donalda Trampa un trešās sievas Melānijas dēls. Pēc tam, kad tēvs kļuva par prezidentu, Barons kļuvis par ASV pirmo dēlu Baltajā namā.

Privilēģijas

Ģimenes „penthouse” apartamentos Manhetenā Barona rīcībā bija vesels stāvs. Lai gan zēns bauda ārkārtīgi bagātu vecāku privileģētu dzīvi, viņa mamma un tētis vienmēr paši audzinājuši savu atvasi. Trampiem ir savs apkalpojošais personāls, kas gatavo ēst, uzkopj māju un pilda citas pāra vajadzības, taču auklīti Baronam vecāki nealgoja.

Aktīvs bērns

Vecāki apgalvo, ka dēls aizraujas ar sportu, jo īpaši viņam patīkot spēlēt tenisu un beisbolu. Tēvs un dēls dažkārt uzspēlējot golfu un kopīgi ieturot pusdienas.

Seko tēva pēdās

Vienpadsmit gadus vecais Barons, tāpat kā tētis, iecienījis ģērbties uzvalkā. Nav šaubu, ka vēlāk viņš sekos tēva pēdās uzņēmējdarbībā un, kas zina, iespējams arī politikā. Lai kādu dzīves ceļu Barons izvēlēsies, viņam būs stabils pamata kapitāls no kā visu vēlamo uzsākt.

