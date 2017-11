Sociālā tīkla ierakstā minēts, ka mūziķis būs viens no galvenajiem festivāla māksliniekiem, kurš Salacgrīvā uzstāsies 22.jūlijā.

Mākslinieks, muzicējot grupā "Nick Cave and the Bad Seeds", ierakstījis 16 studijas albumus un 31 singlu, kā arī darbojies grupā "Grinderman". Keivs bijis arī aktieris filmā "20 000 Days on Earth", kā arī izdevis divus romānus.