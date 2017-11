Koncertā ikvienam būs iespēja dzirdēt Latvijas novadiem raksturīgās un izsenis mīlētās latviešu autoru, rakstnieku un mūziķu radītās dziesmas.

“Latvijas bagātība ir novadi ar sev raksturīgo dabu, kultūru, tradīcijām un cilvēkiem, kas to veido un sargā. Cilvēks ir mūsu valsts vērtība. Cilvēks, kurš mīl savu zemi, ģimeni un ir lepns saukt sevi par savas dzimtenes, novada vai pilsētas patriotu. Mēs mīlam savu dzimteni, mēs mīlam savu tautu, jo esam Latvijas bērni, vienoti un reizēm atšķirīgi, jo katrs esam no sava novada. Kurš ir skanīgākais novads? Kuram novadam piemīt jautrākās dziesmas, bet kuram lēnās un smeldzīgās, kuram melodiskākās dziesmas, kuram sirdi plosošās un skumjās, bet kuram tautā visvairāk mīlētās un visbiežāk dziedātās? Par to var strīdēties ilgi un katrs novadnieks uzskatīs, ka tieši viņa pusē ir tās skanīgākās, labākās un tautā mīlētās!” portālam Kasjauns.lv pastāstīja Samanta Tīna.

“Atbildes uz šiem jautājumiem koncerta apmeklētājiem sniegsim mēs mūziķi. Katrs ar godu un atbildību pārstāvot savu dzimto novadu. Novadus pārstāvēs sekojoši mūziķi: auglīgo Zemgali - šarmantā, samtainās balss īpašniece Samanta Tīna, krāšņo un lepno Vidzemi – es, mūžam skanīgā - Olga Rajecka. Dzintara Kurzemi - glītais un galantais Guntis Veits, bet zilo ezeru zemi Latgali - jestrie un ar dvēseli dziedošie Brāļi Puncuļi LNT šova "Dziedošās ģimenes 3" uzvarētāji. Uz tikšanos koncertā!” koncerta būtību skaidro Olga Rajecka.

“Guntis Veids, portālam Kasjauns.lv atklāja, ka priecāsies visus redzēt koncerta tūres noslēguma koncertā - 2017. gada 29. novembrī plkst.19.00 Rīgas Kongresu namā. Es un mani skatuves kolēģi, koncerta apmeklētājiem dāvinām iespēju jebkuru biļeti iegādāties tikai par 10 eiro, norādot atlaižu paroli www.bilesuparadize.lv mājas lapā vai nosaucot to Biļešu paradīzes kasēs. Atlaižu kods/parole “LATVIJA99”, (viss lielajiem burtiem kopā). Akcija spēkā līdz 22.11.2017. Biļetes ierobežotā daudzumā. Tiekamies koncertā!”

Koncerta rīkotāji pasākumā gaida dažāda vecuma apmeklētājus, lielus un mazus, visus, kuriem latviešu mūzika sagādā pozitīvas emocijas. Daudz laimes, Latvija!“

Pasākuma afiša. (Foto: Publicitātes foto)