11 gadus vecais ASV prezidenta jaunākais dēls kopā ar savu māti, ASV pirmo lēdiju devās izvēlēties oficiālo egli, kas tiks novietota un izpušķota Baltā nama telpās.

18 Foto Trampu 11 gadus vecais dēls jau pāraudzis savu mammu, Melāniju Trampu +14

Mediji pamanīja, ka šim pasākumam Melānija Trampa izvēlējās "Calvin Klein" mētelīti, "Ralph Lauren" kašmira džemperīti, un savu tēlu papildināja arī ar Eiropas zīmolu - "Victoria Beckham" augstpapēžu zābakiem.

Barons un Melānija no Ņujorkas uz Vašingtonu pārcēlās vien piecus mēnešus pēc Trampa inaugurācijas ceremonijas, radot sašutumu amerikāņos par ģimenes nedzīvošanu kopā.

Melānija Trampa bija izvēlējusies palikt Ņujorkā, jo vēlējās ļaut dēlam pabeigt skolu.

Jāatgādina, ka Barons jau pirmajos sava tēva prezidentūras soļos ticis īpaši uzraudzīts no mediju puses, pēc kā Baltais nams izplatīja oficiālu paziņojumu, aicinot plašsaziņas līdzekļus ievērot bērna privātumu un neatspoguļot viņa gaitas.

Šis paziņojums nāca pēc tam, kad telekanāla NBC humora šova "Saturday Night Live" scenāristes Keitijas Ričas izteikums par bērnu beidzot vienoja kopīgā dziesmā divas karojošās puses - Trampa atbalstītājus un pretiniekus. Amerikāņi pauda - Barons ir bērns, kurš milzīga stresa apstākļos uzvedas absolūti atbilstoši savam vecumam, un ņirgāties par to nudien nevajadzētu. Par apsmiekla objektu bija kļuvušas fotogrāfijas, kur Barons publiskā pasākumā žāvājas un uzvedas atbrīvoti.

Dzēlīgākie no kritiķiem pat apgalvoja, ka bērnam ir neiroloģiska rakstura traucējumi.

"Vai jūs redzat šo bērnu? Brīdī, kad viņa tēvs nodeva zvērestu, bērna dzīve mainījās uz visiem laikiem," puiku aizstāvēja kāda "Facebook" lietotāja. "Vēl ilgi pirms ASV prezidents Donalds Tramps nodeva zvērestu, šis bērns nokļuva naidīgu uzbrukumu centrā sociālajos tīklos. Dažas slavenības ar "Gūgles Universitātes diplomu" pat mēģināja noteikti viņam neiroloģiska rakstura traucējumu diagnozes līdz brīdim, kad "Saturday Night Live" scenāriste nolēma ietvītot, sakot, ka viņš būs pirmais "mājskolas šāvējs"," dusmas par pieaugušu cilvēku rīcību pauda kāda, kā viņa pati sevi sauc, bērnu māte, sieva un uzņēmēja.

Arī bijusī ASV Baltā nama praktikante Monika Levinska, kura uz savas ādas ir izjutusi, ko nozīmē būt publiski zākātai, asi nosodīja 10 gadus vecā Barona "kiberapcelšanu", sakot, ka visus bērnus būtu jāaizsargā no ņirgāšanās, un Barons nav izņēmums. "Būsim labāki par šo," rakstīja Levinska, ievietojot tiešsaisti uz kāda medija rakstu par ļaunajiem tvītiem, kas tika veltīti bērnam viņa tēva inaugurācijas laikā.

Dažos tvītos ļaudis, piemēram, rakstīja, ka Barons acīmredzami sirgst no autisma [it kā tas būtu kaut kas nosodāms], "izskatās pēc topošā izvarotāja"; "izskatās vēl dīvaināks nekā viņa tēvs"; "klīst pa Balto namu un meklē, ko varētu nodedzināt" un citas riebeklības, kuras nav pelnījis dzirdēt neviens cilvēks šajā vecumā. Tiesa gan, Levinska aizstāvēja arī skandāla redzamāko personu - Riču, sakot, ka ņirgāšanās par to, kurš ņirgājās, arī nav cienīga atbilde.

Tikmēr Trampa administrācija vēlāk izplatīja paziņojumu, paužot cerību, ka ilgi pastāvošā tradīcija - ļaut bērniem nebūt politiskās skatuves prožektoru gaismās - tiks saglabāta.

Barons ir Donalda Trampa jaunākais dēls, kurš dzimis laulībā ar jauno ASV Pirmo lēdiju Melāniju Trampu. Viņš ir pāra vienīgais kopīgais bērns, kurš jau vairākkārt nonācis pasaules uzmanības lokā, jo neslēpj, ka jūtas garlaikots pat brīžos, kad pret viņu pavērsti fotoobjektīvu simti. Nu, kā jau bērni mēdz darīt.