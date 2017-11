Saldenieks Jānis, kurš daudzus gadus esot nodzīvojis Lielbritānijā, un salīdzinoši nesen atgriezies dzimtenē, pamanījās gan pamatīgi uzjautrināt, gan sadusmot "Facebook" lietotājus, ļoti atraktīvā un pat provokatīvā manierē stāstot par "losi" jeb savu kaķeni, kura viņam un viņa sunim sarūpēja negaidītu dāvanu.

Epopejas aprakstu Jānis iesāk ar rindām par liktenīgo rītu, kad pamodās no kaķenes bļāvušanas. "Pamostos no rīta ar 3 stundu aizgulēšanu, dzirdu kaut kas bļauj man virsū. Skatos, kaķene lupī man virsū... saku aizveries tak. Šī bļauj atpakaļ, es šokā, dzirdu vēl kaut kāda balstiņa bļauj, es domāju, ka sapnis varbūt, nē, izrādās staigulei kinderis piedzimis turpat gultā. Ak, es laimīgais. Tā it kā citu gultu nebūtu. Vispār uz jautājumu, ko viņa bļauj, es atbildi nesaņēmu. Es saku - man ar šito nekāda sakara, meklē tēvu un bļauj uz viņu," iesāk Jānis.

Stāsta turpinājumā viņš vēršas pie lasītājiem, vaicājot, vai tas ir normāli, ka kaķenei piedzimis tikai viens mazulis, taču vēlāk, pēc tam, kad palīdzējis mājdzīvniekam tikt galā ar mātes pienākumiem, kurus tā pati nejēdzot izpildīt, viņš satausta, ka vēders vēl ir liels un bumbuļains.

"Tā, nu ir pagājusi kāda stunda. Daru visu nepieciešamo, ko tā lose nemāk, cīnoties caur plašumiem, esam atraduši ar pupu! Man kaut kā ar pupu atrašanās vietas noteikšanu nav bijusi tāda aizture vispār," ironizē Jānis, atklājot, ka suns, redzot visu šo, palicis bez nerviem.

Satriektais suns. (Foto: Facebook)

Saldenieks stāstu turpina ar jau nākamā rīta notikumiem, kad viņa kaķene laida pasaulē savas vēderā palikušās atvases. Viņš raksta, ka pamodies no rīta, devies kaķenei sarūpēt brokastis, paglaudījis punci, un pēkšņi mincene sākusi dzemdēt. "Kolīdz pieskāros, šī sāka dzemdēt. Es vairs nekad nevienu kaķi neglaudīšu, pie velna, ja šitā notiek!" paziņo Jānis.

Izklāstot savu guļamistabas trilleri, kuru sarīkoja "staigule kaķene", Jānis arī lūdz cilvēkus dalīties ar ierakstu, lai sameklētu negaidītajam ģimenes pieaugumam jaunas mājas. Ieraksta autors arī pa jokam piemin jūrskolu, kas pamanās pamatīgi sadusmot dažus kaķu tiesību aizstāvjus, pēc kā saldeniekam nākas ilgi un dikti taisnoties, ka slīcināt kaķēnus viņš nebija pat apsvēris.

"Raksts ir tapis tāds, kāds viņš ir, lai varētu sasniegt maksimāli daudz cilvēku un palīdzētu atrast pagaidām 4 maziem samurajiem mājvietas un labas ģimenes astoņu nedēļu laikā, kurās tie tiks apmācīti speciālo uzdevumu veikšanā," viņš taisnojas pēc cilvēku norādēm, ka kaķēnus uzreiz nevar atdot, jo mātei tie ir jālolo līdz 2 mēnešu vecumam. Vēl Jānis nosolās, ka šie būs slavenākie kaķi visā valstī.

Kamēr lielākā daļa no teju 700 komentāru autoriem norāda, ka ir "nosmējušies līki un gar zemi", dažiem Jāņa savdabīgais melnais humors nav gājis pie sirds it nemaz. "Smieklīgi vispār nav. Sterilizējiet kaķeni, lai nav jādomā nākošais rakstiņš. Visas patversmes pārpildītas," saka kāda "Facebook" lietotāja, kamēr cita piebilst: "Gribēji izklausīties smieklīgi, bet sanāca stulbi. Tomēr ir redzamas arī saprāta pazīmes. Lai veicas mazajām būtnēm. Esi atbildīgs, nočeko jaunos aprūpētājus."

Spriežot pēc cilvēku komentāriem, "patīk" un dalīšanos ar ierakstu, grūtību atrast saimniekus nudien nebūs, turklāt solījums par slavenākajiem kaķiem valstī arī neizskatās neizpildāms.

Saldenieks sola, ka tuvākās astoņas nedēļas informēs savus jauniegūtos lasītājus par kaķēnu gaitām kopā ar māti, kuru daudzus gadus no kaimiņu runča bija izdevies nosargāt, taču abu savstarpējās simpātijas izrādījās spēcīgākas.