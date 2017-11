"Amazon" iegādājas tiesības uzņemt seriālu "Gredzenu pavēlnieks"

Seriāls būs priekšstāsts un vēstīs par notikumiem pirms "Gredzenu pavēlnieka" pirmajā grāmatā aprakstītajiem piedzīvojumiem, paziņoja "Amazon".

Tā pirmizrāde notiks "Amazon" platformā "Prime Video".

Seriālu uzņems "Amazon Studios" sadarbībā ar organizāciju "Tolkien Estate and Trust", izdevniecību "HarperCollins" un kompāniju "New Line Cinema".

""The Lord of the Rings" ir kultūras fenomens, kas pārņēmis vairāku fanu paaudžu iztēli," norādīja "Amazon Studios" pārstāve.

"Tolkien Estate and Trust" un "HarperCollins" pārstāvis sacīja, ka "Amazon Studios" komandai ir interesantas idejas, kā iedzīvināt uz ekrāniem līdz šim neizpētītus stāstus, balsoties uz Dž.R.R.Tolkīna darbiem.

"Gredzenu pavēlnieka" triloģiju uz lielajiem ekrāniem iedzīvināja jaunzēlandiešu režisors Pīters Džeksons un "New Line Cinema".

Filmu "The Fellowship of the Ring" ("Gredzena brālība"), "The Two Towers" ("Divi torņi") un "The Return of the King" ("Karaļa atgriešanās") ienākumi pasaulē sasniedza gandrīz sešus miljardus dolāru un tās ieguva 17 "Oskarus".