“Dziesma “Are you there” uzdod klausītājam šķietami vienkāršu, bet grūti atbildamu jautājumu – vai tu esi šeit? Manā izpratnē, tas ir jautājums, ko uzdot sev. Ir svarīgi saprast, kas ir tavs stāsts, kas padara tevi par to kas tu esi. Un par to nav jākaunas,” tā par savu jaunāko veikumu saka Justs. Viņš pats ir arī dziesmas autors.



Ar singlu “Are you there” Justs piesaka arī savu ilgi gaidīto debijas albumu. “Jaunais materiāls nedaudz atšķirsies no tā, ko esmu izpildījis iepriekš. Laiks iet uz priekšu un iepriekšējo pieredzi papildina jauni iespaidi. Jaunajā albumā vēlos ielikt vairāk no sevis,” saka Justs.



Dziesmas video klipa režisors ir Ritvars Bluka, kurš video versijā perfekti uztvēris dziesmas kodu. “Ar dziesmas videoklipu es un filmēšanas komanda vēlējāmies parādīt to, ka katram mums ir unikāla personība, kuru nedrīkst apspiest mūsdienu sabiedrības radītā šablonu ēna, un tikai tad, kad būsim patiesi pret sevi, mēs spēsim dzīvot nevis izdzīvot,” par video ideju stāsta Justs.

Pirmā publicētā dziesma no debijas albuma ir atbilde visiem tiem faniem, kuri dedzīgi seko Justa muzikālajām gaitām ārpus Latvijas. Tomēr, līdz albuma izdošanai pavasarī, sekotājus gaida vēl daži pārsteigumi arī latviešu valodā.