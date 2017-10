Valters muzikālo karjeru uzsāka grupā “Dzeguzīte”, bet pēc tam darbojās grupā “Putnu Balle”. Kopā ar Kārli Būmeisteru pārstāvēja Latviju 2005. gada Eirovīzijā ar dziesmu “The War Is Not Over”, un ieguva augsto 5. vietu. 2011. gada rudenī Valters kļuva par grupas “Tumsa” vokālistu, bet tagad darbojas arī projektā “Dod, Dieviņi!”.

Tas ir Latvijas Radio 2 muzikālais koncertuzvedums no koncertu cikla “Ar cieņas apliecinājumu savai zemei un rotaļīgu vieglumu mūzikā”, kas jau devīto gadu priecē skatītājus Latvijas valsts svētkos ar lielisku koncertu sēriju daudzās Latvijas pilsētās. Šoreiz etniski stilizētajā koncertuzvedumā satiksies Antra Stafecka, Dainis Skutelis, Anmary, Uģis Roze, Valters Frīdenbergs, Kristīne Kārkle (balss, vijole), Kristaps Krievkalns (taustiņi), Edgars Kārklis (dūdas, stabule, akordeons), Ilze Grunte (ģitāra, arfa), Armands Treilihs (bass), Gundars Lintiņš (sitamie instrumenti) un dejotāji Egija Abaroviča, Reinis Rešetins, Liene Grava un Ģirts Bisenieks. Skanēs gan latviešu tautas dziesmas, gan Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Zigmara Liepiņa, Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Raimonda Tigula, Ainara Mielava, Ulda Marhilēviča, Kārļa Lāča un citu komponistu melodijas.

Koncertuzdevuma "Dod, Dieviņi!" dalībnieki. (Foto: Publicitātes foto)



Pirmais „Dod. Dieviņi” koncerts notiks 3. novembrī Ogres kultūras centrā, bet 26. oktobrī Rīgas koncertstudijas ierakstu studijā notika koncerta mēģinājums. Kad uz to ieradās Valters Frīdenbergs, tad kolēģi viņu sagaidīja ar ziediem un, kājās stāvot, veltīja apsveikuma dziesmu. Savukārt Valters sveicējiem pateicās, pacienājot viņus ar kūku.