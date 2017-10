Pēc žūrijas lēmuma “X faktoru” atstāj Nadežda Maņkeviča

Par visiem fināla sēriju pretendentiem skatītāji varēja balsot telefoniski. Šoreiz Nadežda Maņkeviča un Alise Haijima dalībnieki no skatītāju puses saņēma vismazāk balsu, bet ieguva otru iespēju – izpildīt vēl vienu “glābējdziesmu”, kas, iespējams, nodrošinātu vietu šovā. Pēc abu dalībnieku priekšnesuma savu gala vārdu pateica žūrijas pārstāvji, kuri lēma, ka šovs jāatstāj Nadežda Maņkeviča.



Atskatoties uz otro fināla sērijas vakaru, kas tika veltīts visu laiku labākajiem pasaules hitiem, to atklāja latviskā grupa “Tautumeitas”, kas skatītājus pārsteidza neierastā ampluā, izpildot popdīvas Beyonce dziesmu “Run the world”. Vakara turpinājumā ar amerikāņu smagā roka grupas “Guns N’Roses” dziesmu “Sweet Child O’Mine” uzrunāja cēsiniece Līga Rīdere. Taču šova skatuvi spridzināja grupas “Linkin Park” dziesmas “Numb” izpildītājs Edgars Kreilis. Pēc Kreiļa uz skatuves kāpa grupas “Hypnotic” šarmantās meitenes, kuras izpildīja grupas “Wham!” dziesmu “Wake me up before you go go”. Savukārt ar piekto kārtas numuru sevi pieteica Lauris Bergmanis, kurš dziedāja amerikāņu sintpop muzikālā projekta “Owl City” dziesmu “Fireflies”.



Ar britu mūziķa Robija Viljamsa dziesmu “Angels” skatītājus savaldzināja Arturs Gruzdiņš. Savukārt pēc Gruzdiņa priekšnesuma sekoja Alises Haijimas uzstāšanās, kurā viņa priecēja ar Eimijas Vainhousas dziesmas “Valerie” izpildījumu. Pavisam citā ampluā šovakar uzstājās grupa “The Stones” ar elektroniskās mūzikas dueta Daft Punk dziesmu “Get lucky”. Kā devītā uz skatuves kāpa Nadežda Maņkeviča, kura bija izvēlējusies dāvināt skatītājiem amerikāņu mūziķa Bruno Mars dziesmu “Locked Out of heaven”. Priekšpēdējā uzstājās Adriana Miglāne ar Adeles dziesmu “Hello”, bet vakaru noslēdza grupa “Koukie Band” ar “Black Eyed Peas” populāro hitu Where’s the love.