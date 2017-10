Krievijas mediji vēstī, ka 82 gadus vecais aktieris 38 gadus veco Vitalīnu par sievu apņēma 2016. gadā. Pēc laulībām viņa izredzētā kļuva par viņa teātra direktori. Lai arī pāri jau no paša sākuma vajāja dažādi skandāli, šī situācija pārspējusi visu raibo pagātnes bagāžu. Versiju par šajās dienās notikušo ir daudz - aktieris it kā pazudis, bet pēc trim dienām atradies slimnīcā smagā stāvoklī. Arī par Vitalīnas rīcību versijas atšķiras: viņa it kā organizēja meklēšanu un tik ļoti pārdzīvoja par vīra likteni, ka pati nonāca mediķu rokās, savukārt cita versija vēsta ko citu - Cimbaļuka-Romanovska no paša sākuma zināja, kas notiek, un vienkārši nospēlēja teātri. Iemesls tam ir dzīvesbiedru strīds, jo aktieris atlaidis sievu no darba teātrī.

Pēc iznākšanas no slimnīcas aktieris palicis bez īpašumiem, viņam pat nav kur doties, tāpēc nāksies meklēt īres dzīvokli. "Paldies Dievam, ir draugi, un mēs šo situāciju labosim, viņam nebūs problēmu ar mitekli vai naudu. Jūs zināt, mēs sēdējām drauga virtuvē, un Armens sacīja: iedomājieties, man 82 gadi, bet nav kur iet. Līdz kam gan esmu nodzīvojis," sacīja draugs Artūrs Sogomonjans.

Visi aktiera īpašumi ir pārrakstīti uz sievu, tomēr draugi stāsta, ka leģendārais mākslinieks jau sen jutis sievas savādo attieksmi. "Mēs pat mēģinājām sev iegalvot, ka varbūt viss nokārtosies. Vitalīna ir blakus, dod viņam zāles, jo otro insultu viņš piedzīvoja tāpēc, ka aizmirsa iedzert viņam nozīmētos medikamentus. Mēs gan redzējām viņas merkantilās intereses, intrigas, rēķinu kārtošanas, tiesas," stāstīja Sogomonjans.

Runa ir par diviem dzīvokļiem, no kuriem viens nopirkts jau laulībā. Ar otro Vitalīnai neesot nekāda sakara, bet, kā saka aktiera draugi, viņa uzstāja, lai Džigarhanjans to pārraksta uz viņas vārda.

Noskaidrot patiesību metās arī sarunu šovu vadītājs Andrejs Malahovs, kurš aktierim veltītajā "Tiešais ēters" raidījumā uzklausīja sensacionālus Džigarhanjana paziņojumus: "Apslimu. Mazliet apaukstējos. Gandrīz viss beidzās. Vissarežģītākais ir tas, ka manā dzīvē risinās nepārāk labi procesi. Bija man sieva, kā jau normālam cilvēkam pienākas. Vitalīna, kuras uzvārdu man izrunāt ir grūti, sagādāja man daudz nepelnītu ciešanu."

Džigarhanjans neatklāja notikušā detaļas, bet piedot sievai viņš negrib. "Viņa riebīgi izrīkojās. Zagle, viņa ir zagle, nevis cilvēks..." ar rūgtumu sacīja leģendārais aktieris.

Šie izteikumi sacēla īstu vētru, tāpēc tuvs aktiera draugs Artūrs Sogomonjans nolēma pastāstīt, kā viss bija patiesībā. Uzņēmējs neslēpj, ka skandālā vainīga patiešām ir sieva. "Armens Borisovičs nevēlējās, lai iznāktu izrāde. Tā bija vāja un jēla. Viņš trīs dienas nakšņoja kabinetā teātrī, sēžot krēslā. Vitalīna nedeva viņam zāles, bet tas viņa stāvoklim ir bīstami, jo saasinās diabēts. Ceturtajā dienā, 8. oktobrī, viņš devās mājās un tur uzzināja, ka Vitalīna viņu apmānījusi un izrāde būs," viņš stāsta.

Tad Džigarhanjans piezvanīja saviem draugiem un palūdza aizvest viņu uz slimnīcu, bet Vitalīna ne tikai neiedeva lietoto medikamentu sarakstu, bet arī nobēdzināja vīra pasi. "Vitalīna viņu pamatīgi satrauca. Uzrakstīja iesniegumu policijai, ka viņu nolaupīja, lai gan lieliski zināja, kur viņš ir un ar ko. Arī Armenam Borisovičam nācās braukt uz nodaļu un rakstīt, kā viss bija patiesībā," stāsta draugs, ar kuru aktieris ir pazīstams jau 20 gadus. Tagad aktieris ir nopietni nolēmis šķirties, bet viņu satrauc teātra liktenis.

Ģimenei pietuvinātie stāsta, ka aktiera sieva savulaik izmantoja izdevību, kad vīrs bija slimnīcā pēc pārciestā insulta un ieviesa teātrī savu kārtību. Džigarhanjans neko lietas labā nevarēja iesākt, jo viņa sieva pirms dažiem gadiem pārrakstīja dokumentus, saskaņā ar kuriem aktieris ir mākslinieciskais vadītājs, taču visus jautājumus tiesīgs lemt ģenerāldirektors, proti, pati Vitalīna. "Viņa var viņu atlaist, bet viņš viņu - nē. Vitalīna jau nosūtījusi vēstuli Kultūras ministrijai ar lūgumu atcelt Armenu Džigarhanjanu no amata viņa veselības stāvokļa dēļ," stāsta draugs.

Džigarhanjans bez cīņas gan negrasās padoties - viņš cīnīsies, lai atkal viss būtu pa vecam, jo šobrīd teātris ir parādos, kavējas nodokļu nomaksa.