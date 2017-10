Par visiem fināla sēriju pretendentiem varēja balsot, zvanot uz TV ekrānā redzamo telefona numuru. Tie divi pēdējie dalībnieki, kuri no skatītāju puses saņēma visvājāko atbalstu, ieguva otru iespēju – izpildīt “glābējdziesmu” tādā secībā, kādā uzstājās. Šovakar tie bija Aivo Oskis un Edgars Kreilis. Pēc abu dalībnieku priekšnesuma savu gala vārdu par to, kuram no dalībniekiem jāturpina sava dalība šovā, pateica žūrijas pārstāvji.



Atskatoties uz fināla sēriju pirmo vakaru, to atklāja tumšmate Alise Haijima, kura izpildīja ekstravagantās amerikāņu dziedātājas Lady Gaga dziesmu “Born this way”.

Kā nākamie uzstājās grupa “Koukie Band”, kuri šovakar izvēlējās izpildīt popgrupas “One Republic” dziesmu “Love runs out”. Ar trešo kārtas numuru startēja Aivo Oskis un viņš šim vakaram bija izvēlējusies populārā britu dziesminieka Eda Šīrana dziesmu “Shape of you”. Pēc tam uz skatuves kāpa grupa “The Stones” un izpildīja “Imagine Dragons” dziesmu “It’s time”.

Vakara turpinājumā varēja baudīt Līgas Rīderes sirdi aizkustinošo Noras Bumbieres dziesmas “Vēl nav par vēlu” izpildījumu. Pirmo sešinieku noslēdza Adriana Miglāne, kura izpildīja Vitnijas Hjūstones hitu “Dance with somebody”. Tad sekoja Edgara Kreiļa uznāciens, kuram viņš bija izvēlējies amerikāņu mūziķa Bruno Mars dziesmu “Versace on the floor".

Ar astoto kārtas numuru uz skatuves kāpa trīs meitenes jeb grupa Hypnotic un izpildīja “Fleur East” dziesmu “SAX”.

Tad ar valdzinošu priekšnesumu apbūra Nadežda Maņkeviča, kura izpildīja amerikāņu dziedātājas Demi Lovato dziesmu “Stone Cold”. Pēc tam mūs priecēja latviskās “Tautumeitas”, kuras izpildīja „Aulejas klezmers”, kurā savijusies latgaliešu un ebreju tautas mūzika. Kā pirmspēdējais uzstājās Lauris Bergmanis un izpildīja latviešu mūziķa Dona populāro singlu “Signāls”. Fināla sēriju pirmo vakaru noslēdza Arturs Gruzdiņš ar dueta “Tears for Fears” dziesmu “Mad World”.



Jau nākamajā svētdienā, 22. oktobrī, par uzvaru cīnīsies 11 pretendenti, kuriem ir svarīgs atbalsts. Tāpēc visi “X faktora” atbalstītāji – fani, draugi, ģimenes un citi – ik svētdienas vakaru aicināti arī klātienē Rīgas Kinostudijā just līdzi pretendentiem.