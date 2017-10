“Tās bija tumšas un baisas sajūtas”. Aktrise Madara Melne-Tomsone pārvarējusi pēcdzemdību depresiju

10. oktobrī, vispasaules garīgās veselības dienā, skaistā aktrise, kura ir nepilnus četrus gadus vecās meitas Klēras māmiņa, bija viena no viešņām pasākumā “Tutepatās”, kas tika rīkots ar mērķi atbalstīt cilvēkus, kas saskārušies ar pēcdzemdību depresiju.

Biedrības “Debesmanna” rīkotajā kampaņā būt par vienu no vēstnesēm Madara piekritusi, jo pati ilgāk nekā gadu pēc gaidītā un mīlētā bērna piedzimšanas mocījās depresijā. Šai laikā līdztekus neizturamam bezspēkam, nomāktībai un trauksmei, Madaras dienaskārtībā jau bija ierastas domas par pašnāvību, kam pat bija rasts attaisnojums – meitai bez tādas mātes būs labāk...

Lai atvieglotu dzīvi citām jaunajām māmiņām, Madara Melne-Tomsone savu pieredzi, mokoties un cīnoties ar pēcdzemdību depresiju gan atklāja pasākumā, gan izklāstīja sociālajā tīklā Facebook.com.

Aktrise Madara Melne-Tomsone kampaņā "Tutepatās". (Foto: Mārtiņš Ziders)



„Tās nebija skaistas ciešanas, kā bieži labpatīk domāt, kad uznāk drūms garastāvoklis. Tās bija pretīgas, tumšas, baisas sajūtas un trauksme, kas pārņēma mani un kurās bija jānoraugās maniem tuvajiem. Šīs sajūtas nenovēlu nevienam. Tagad, varu priecīgi teikt, ka tas laiks manā dzīvē ir pagājis un to, zināmā mērā, veicināja arī tas, ka es savās sajūtās dalījos ar vēstuli portālā debesmanna.com. Kāpēc es to darīju? Tāpēc, ka tad, kad es mocījos, informācijas bija ļoti maz. Un, jā, man būtu noderējis, ja kāda būtu pateikusi: man arī tā bija, tas bija šausmīgi, esmu ar tevi, tev blakus, tu tiksi galā. Pēc šīs atzīšanās saņēmu daudzas vēstules, kurās sievietes man pateicās, stāstīja savu pieredzi, un lūdza padomu kā rīkoties un pie kā vērsties. Apziņa, ka tik daudzas no mums saskaras ar šo problēmu, bija baisa, tāpat kā dažādās sarunās dzirdētie viedokļi, ka “tā depresija tāds slinkums jau vien ir”, “mūsu laikā nekā tāda nebija” un “vai tad tu nezināji, ka būs grūti”.

Tāpēc, ja arī nav neviena stiprinoša vārda, ko pateikt cilvēkam, kam grūti, tad, esiet blakus un nenosodiet, jo tad, kad depresija ir pa īstam, tad bāršana nepalīdzēs un “saņemties” būs tikpat iespējams, kā ar prāta spēku apturēt rota vīrusu,” Facebook.com par pēcdzemdību depresiju raksta aktrise, kuras lielākais atbalsts smagajā dzīves posmā bijis viņas tētis, kurš Madarai bija līdzās vienmēr, kad darbā bija viņas vīrs Jānis.