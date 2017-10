14. oktobra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1904. gadā Kārlis Irbītis - aviokonstruktors un dizainers. Darbojies aviobūvē Latvijā, Vācijā un Kanādā, bet mūža nogalē pievērsies Latvijas aviācijas vēstures izpētei. Miris 1997.gadā.

1938. gadā Andris Freibergs - scenogrāfs.

1944. gadā Jānis Sproģis - dziedātājs (tenors).

1952. gadā Zigmars Liepiņš - komponists, taustiņinstrumentālists.

1976. gadā Atvars Tribuncovs - hokejists.

Jubilāri pasaulē

1257. gadā Pšemisls II - Polijas karalis (miris 1296.gadā).

1633. gadā Anglijas karalis Džeimss II, vienlaikus Skotijas karalis Džeimss VII (miris 1701.gadā).

1644. gadā Viljams Pens - anglis uzņēmējs un Pensilvānijas dibinātājs (miris 1718.gadā).

1873. gadā Rejs Evrijs - amerikāņu vieglatlēts, astoņkārtējais olimpiskais čempions (miris 1937.gadā).

1890. gadā Dvaits Eizenhauers - amerikāņu ģenerālis un 34. ASV prezidents (miris 1969.gadā).

1927. gadā Rodžers Mūrs - angļu aktieris.

1931. gadā Nihils Banerdžī - Indijas komponists, cītaras virtuozs (miris 1986.gadā).

1939. gadā Ralfs Lorēns - amerikāņu modes mākslinieks.

1940. gadā Klifs Ričards - britu dziedātājs.

1974. gadā Natalī Meinsa - amerikāņu mūziķe ("Dixie Chicks").

1978. gadā Ašers - amerikāņu dziedātājs un aktieris.

Notikumi Latvijā

1862. gadā tiek dibināta Rīgas Politehniskā augstskola (šobrīd Rīgas Tehiskā universitāte) kā pirmā augstākās izglītības mācību iestāde Latvijas teritorijā.

1912. gadā tiek nodibināts Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Atvēršanas dienā Rīgas zoodārza kolekcijā bija 88 sugu 267 dzīvnieki.

1945. gadā no Zviedrijas pa jūras ceļu Kurzemē ierodas Latvijas Centrālās padomes aktīvistu grupa Artura Arnīša vadībā.

1964. gadā XVIII olimpiādes spēlēs Tokijā šķēpmetējs Jānis Lūsis savu šķēpu aizmet 80,57 metru tālumā. Viņš iegūst olimpiādes bronzas medaļu.

1991. gadā Latvija kļūst par ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) dalībvalsti.

1998. gadā Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) padome nobalso par Latvijas uzņemšanu PTO.

2003. gadā Rīgā pie Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes atklāj pieminekli ķīmiķim profesoram Paulam Valdenam (1863-1957).

Notikumi pasaulē

1066. gadā Heistingsas kaujā Anglijā Viljama Iekarotāja spēki sakauj sakšu armiju un nogalina Anglijas karali Heroldu II.

1322. gadā Skotijas Roberts sakauj Anglijas karali Edvardu II, piespiežot viņu atzīt Skotijas neatkarību.

1773. gadā tiek dibināta pasaules pirmā izglītības ministrija, Polijā dibinot Nacionālās izglītības komisiju.

1912. gadā ASV prezidents Teodors Rūzvelts atentāta mēģinājumā Milvoki štatā tiek sašauts, taču viņa dzīvību glābj biezs mētelis un papīru sainis, kas atradās prezidenta krūšu kabatā. Ievainotais Rūzvelts tomēr sniedz plānoto runu.

1913. gadā notiek Lielbritānijas traģiskākais ogļraktuvju negadījums, kad sprādzienā Sengenidas raktuvēs Velsā iet bojā 439 cilvēki.

1926. gadā pirmo reizi tiek izdota Alana Aleksandra Milna bērnu grāmata "Vinnijs Pūks".

1944. gadā nacistiskās Vācijas Āfrikas spēku komandieris Ervins Rommels, kurš pazīstams arī kā "Tuksneša lapsa", noindējas, lai neļautu sevi arestēt par kontaktēšanos ar sazvērniekiem pret Ādolfu Hitleru.

1947. gadā ASV gaisa spēku kapteinis Čārlzs Jēgers lidojumā ar X-1 kļūst par pirmo cilvēku, kas pārvarējis skaņas ātruma barjeru.

1958. gadā ASV Nevadas štatā veic pazemes kodolizmēģinājumu.

1962. gadā sākas Kubas raķešu krīze, kad spiegošanas lidmašīna U-2 virs Kubas fiksē padomju kodolieroču uzstādīšanu salā.

1964. gadā ASV cilvēktiesību aktīvistam Mārtinam Luteram Kingam tiek piešķirta Nobela Miera prēmija.

1968. gadā no ASV kosmosa kuģa "Apollo 7" tiek veikta pirmā televīzijas tiešraide.

1968. gadā amerikāņu vieglatlēts Džeimss Hainss kļūst par pirmo cilvēku, kurš 100 metru skrējienā pārspējis desmit sekunžu barjeru, olimpisko spēļu finālā Mehiko finišējot pēc 9,95 sekundēm. Ātrāk par desmit sekundēm cits sprinteris šo distanci mēro tikai 1983.gadā.

1978. gadā ASV prezidents Džimmijs Kārters paraksta likumu, legalizējot alus brūvēšanu mājās.

1979. gadā pirmajā geju gājienā Vašingtonā piedalās 200 000 cilvēku.

2005. gadā Angļu aktieris Daniels Kreigs tiek pasludināts par jauno britu superaģenta Džeimsa Bonda attēlotāju, pārtraucot mēnešiem ilgas spekulācijas par to, vai slaveno tēlu kinofilmās arī turpmāk iemiesos Pīrss Brosnans.

2012. gadā austriešu ekstrēmo sporta veidu pārstāvis Fēlikss Baumgartners veic sekmīgu lēcienu no stratosfēras augstākajiem slāņiem, tādejādi labojot četrus pasaules rekordus - augstāko brīvo kritienu, lielāko sasniegto ātrumu cilvēkam krītot, augstāko lidojumu ar gaisa balonu un ātrāko kritienu.