13. oktobra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1935. gadā Aija Melluma - profesore, ainavu eksperte.

1936. gadā Māra Svīre - rakstniece, Jāņa Streiča filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" scenārija autore.

1940. gadā Jānis Kvēps - hokeja ārsts.

1968. gadā Ivo Krūskops - sitaminstrumentu mūziķis.

Jubilāri pasaulē

1474. gadā Marioto Albertinelli - itāliešu gleznotājs (miris 1515.gadā).

1862. gadā Mērija Kingslija - angļu rakstniece un ceļotāja (mirusi 1900.gadā).

1921. gadā Īvs Montāns - franču aktieris un dziedātājs (miris 1991.gadā).

1925. gadā Mārgareta Tečere - bijusī Lielbritānijas premjerministre (mirusi 2013.gadā).

1941. gadā Pols Saimons - amerikāņu dziedātājs un dziesmu autors.

1947. gadā Semmijs Heigers - amerikāņu dziedātājs ("Van Halen").

1960. gadā Džoijs Belladonna - amerikāņu dziedātājs ("Anthrax").

1969. gadā Nensija Kerigana - amerikāņu daiļslidotāja.

1971. gadā Saša Barons Koens - britu komiķis.

1982. gadā Ians Torps - austrāliešu peldētājs.

Notikumi Latvijā

1424. gadā Rīgas arhibīskapa amatā nāk Rīgas domkungs Hennings Šarpenbergs. Viņš turpina cīņu par sava amata atbrīvošanu no ordeņa pakļautības.

1728. gadā Krievijas cars Pēteris II apstiprina Rīgas pilsētas privilēģijas, tomēr neatjauno Rīgas privilēģijas tiesāt muižniekus par pilsētā izdarītiem noziegumiem burggrāfa tiesā (burggrāfs - viens no Rīgas birģermeistariem), kā arī tiesības neizdot zemniekus bēgļus pēc divu gadu noilguma.

1917. gadā Pēterpilī tiek dibināta Latviešu Nacionālā pagaidu padome, kas ir viena no pirmajām organizācijām, kurai bija nozīmīga loma Latvijas neatkarības tapšanā. Dibinātajai organizācijai bija tiesības uzstāties visas latviešu tautas vārdā, un tā ietvēra sevī visas latviešu sabiedriskās organizācijas un politiskās partijas, izņemot sociāldemokrātus. Šajā organizācijā darbojās Kārlis Ulmanis, Jānis Čakste, Zigfrīds Anna Meirovics un citas Latvijas vēsturē zināmas personas.

1944. gadā Rīgu ieņem Sarkanā armija, un Vācijas armija atkāpjas uz Kurzemes pusi.

1985. gadā tiek atklāts memoriāls Uzvaras parkā.

Notikumi pasaulē

1307. gadā Karaļa Filipa IV aģenti visā Francijā vienlaikus arestē simtiem templiešu bruņinieku, lai spīdzināšanas ceļā no viņiem vēlāk panāktu atzīšanos "ķecerībā".

1773. gadā Franču astronoms Šarls Mesjē atklāj Virpuļa galaktiku.

1775. gadā tiek dibināti ASV Jūras spēki.

1792. gadā Vašingtonā tiek likts pamatakmens ASV "Administrācijas savrupmājai", kas vēlāk tiek pārdēvēta par Balto namu.

1928. gadā Padomju līderis Josifs Staļins izsūta trimdā uz Kazahstānu boļševiku revolūcijas līderi un vienu no padomju valsts arhitektiem Ļevu Trocki.

1972. gadā, padomju lidmašīnai "Il-62" nogāžoties netālu no Maskavas lidostas, iet bojā visi 176 cilvēki, kas tajā atradās. Tolaik tas bija traģiskākais negadījums civilās aviācijas vēsturē.

1976. gadā Santakrusā nogāžas Bolīvijas kravas lidmašīna "Boeing 707", uz zemes nogalinot gandrīz simts cilvēkus, no kuriem vairākums ir bērni.

1988. gadā Turīnas līķauts, kuru daudzi kristieši uzskatīja par Jēzus Kristus līķautu, pēc zinātniskām pārbaudēm izrādās lietots viduslaikos.