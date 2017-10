Jaunā šova sezona nes jaunus pārsteigumus. Ir noskaidroti saimnieki, kuri saņēma visvairāk vēstules, kā arī sievietes, kuras viņi aicinās uz tikšanos klātienē. Bija arī tādas, kuras rakstīja nevis tikai vienam, bet gan vairākiem uzreiz. Piemēram, 19 gadus vecā Lelde Ance no Rīgas vēstules rakstījusi pieciem populārākajiem puišiem, turklāt trīs no tiem izvēlējās ar meiteni satikties. Vai Lelde Ance turpinās dalību šovā, un pie kura no saimniekiem? To uzzināsim nākamajā sērijā.

Šie pieci kungi turpina dalību šovā



Mārtiņš Līcis, 27 gadi, Jēkabpils novads, Rubeņu pagasts.

2017. gada TV šovā „Saimnieks meklē sievu” piedalās Mārtiņš Līcis. (Foto: Publicitātes foto)

„Arkliņu” mājas saimnieks Mārtiņš kopā ar brāli sēj un pļauj labību. Viņš ir graudkopis, kurš nevar nosēdēt mierā un brīžos, kad laukā nav ko darīt, vienmēr atradīs kādu papildus nodarbi. Viņš labprāt strādā ar koku un brīvajos brīžos izgatavo cirvja kātus. Mārtiņš meklē slaidu, skaistu un gudru meiteni, kura labprāt nāktu dzīvot uz laukiem.



Aivars Dimitrijevs, 30 gadi, Jēkabpils novads, Dignāju pagasts

2017. gada TV šovā „Saimnieks meklē sievu” piedalās Aivars Dimitrijevs. (Foto: Publicitātes foto)



Aivars ir vienkāršs puisis, kas visu panācis ar savu darbu. Saimniekam ir vairākas siltumnīcas uz zemeņu plantācijas. Viņš meklē strādīgu meiteni, kura būtu priecīga darboties viņa saimniecībā. Aivars ir gatavs meitenei atdot sava mājokļa atslēgas. Viņš to esot izremontējis, taču speciāli neesot salīmējis tapetes. Tas būšot jaunās sieviņas pirmais uzdevums – iekārtot abu kopīgo ligzdiņu.



Pēteris Grudovskis, 24 gadi, Auces novads

2017. gada TV šovā „Saimnieks meklē sievu” piedalās Pēteris Grudovskis. (Foto: Publicitātes foto)



Pēteris ir īsts piedzīvojumu meklētājs. Viņš ir zemkopis un biškopis vienā personā. Pēterim patīk viss jaunais un adrenalīna devu nepieciešams iegūt ja ne katru dienu, tad katru nedēļu noteikti. Viņš līdzās grib redzēt meiteni, kura būs gatava ar viņu kopā doties uz jebkuru pasaules malu kaut rīt.



Andris Leimants, 51 gads, Grobiņas novads

2017. gada TV šovā „Saimnieks meklē sievu” piedalās Andris Leimants. (Foto: Publicitātes foto)



Andris saimnieko savā zemnieku saimniecībā, kur audzē tikai ekoloģiski tīru produkciju. Viņš ir ļoti atraktīvs un jautrs, un tieši tādu pašu dzīves draugu vēlās sastapt. Viņam nepatīk čīkstētājas un vaidētājas.



Jānis Fogels, 29 gadi, Kocēnu novads

2017. gada TV šovā „Saimnieks meklē sievu” piedalās Jānis Fogels. (Foto: Publicitātes foto)



Jānis apsaimnieko 30 hektārus zemes, viņa saimniecībā ir 120 aitas un 100 vistas. Brīvajā laikā Jānis nodarbojas ar galdniecības darbiem, arī mājā var atrast paša veidotas lietas – paša gatavotas virtuves mēbeles, pēc interneta pamācībām uzbūvētu kamīnu. Savā saimniecībā šobrīd dzīvo viens, bet ikdienas darbos viņam palīdz mamma, kura dzīvo netālu. Jānim ir 10 gadus veca meita, kuras mamma dzīvo Holandē.