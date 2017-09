28. septembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1942. gadā Atis Lejiņš - apvienības "Vienotība" deputāts Saeimā, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas vietnieks.

1955. gadā Aivars Broks - pianists.

1968. gadā Andrejs Vlasovs - uzņēmējs, "Elkor grupas" līdzdibinātājs.

1971. gadā Aira Rūrāne - Latvijas Nacionālās operas soliste.

1971. gadā Kaspars Kauliņš - personālvadības un organizāciju attīstības speciālists.

Jubilāri pasaulē

551. gada p.m.ē. Konfūcijs - ķīniešu filozofs (miris 479.gadā p.m.ē.)

1681. gadā Johans Matesons - vācu komponists (miris 1764.gadā).

1915. gadā Etele Rozenberga - amerikāņu spiedze (mirusi 1953.gadā).

1924. gadā Marčello Mastrojāni - itāļu aktieris (miris 1996.gadā).

1934. gadā Bridžita Bordo - franču aktrise.

1952. gadā Silvija Kristela - holandiešu aktrise.

1960. gadā Dženifera Raša - amerikāņu dziedātāja.

1967. gadā Sorvino - amerikāņu aktrise.

1968. gadā Mika Hakinens - somu F-1 autosportists.

1968. gadā Naomi Vatsa - angļu aktrise.

1972. gadā Dita fon Tīsa - amerikāņu burlesku dejotāja.

1981. gadā Hosē Kalderons - spāņu basketbolists.

1984. gadā Melodija Torntona - amerikāņu dziedātāja (Pussycat Dolls).

1987. gadā Hilarija Dafa - amerikāņu aktrise.

Notikumi Latvijā

1919. gadā bijušajā Rīgas Politehniskā institūta ēkā svinīgi tika atklāta Latvijas Augstskola, kas kopš 1922./23. mācību gada pazīstama kā Latvijas Universitāte.

1990. gadā uz Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju sāk darboties 10 Latvijas Republikas muitas punkti.

1995. gadā Saeima ievēl pirmo Nacionālo radio un televīzijas padomi, kas uzņemas elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu uzraudzības funkcijas. Par padomes pirmo priekšsēdētāju tās locekļi ievēlēja Ojāru Rubeni, kurš šo amatu ieņēma turpmākos astoņus gadus.

1999. gadā Valdība nolemj apbalvot ar Ministru kabineta Atzinības rakstu aktrisi Viju Artmani un Latvijas Jūras administrācijas direktoru, Latvijas ostu galveno kapteini Bruno Zeiliņu.

2000. gadā Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra uzrāda apsūdzību nacisma noziegumos apvainotajam Konrādam Kalējam - latvietim, Austrālijas pilsonim, kurš tika turēts aizdomās par piedalīšanos vairāku tūkstošu ebreju iznīcināšanā Otrajā Pasaules karā. Tiesu Kalējs tā arī nesagaidīja, jo 2001.gada 8.novembrī 84 gadu vecumā nomira.

Notikumi Pasaulē

48. gada p.m.ē. Romiešu līderis Pompejs Lielais pēc ierašanās Ēģiptē tiek nogalināts pēc Ēģiptes karaļa Ptolemaja pavēles.

1066. gadā Normandijas hercogs Viljams Iekarotājs iebrūk Anglijā, uzsākot normaņu invāziju britu salās.

1708. gadā Kaujā pie Ļesnajas ciemata Krievijas cara Pētera Lielā spēki sakauj Zviedrijas armiju.

1871. gadā Brazīlija apstiprina likumu, pasludinot par brīviem vergu bērnus.

1928. gadā skotu biologs un farmaceits sers Aleksandrs Flemings savā laboratorijā pamana baktērijas iznīcinošu pelējumu, atklājot vielu, kas vēlāk kļūst pazīstams kā penicilīns.

1928. gadā Lielbritānija apstiprina "Bīstamo narkotiku likumu", aizliedzot marihuānu.

1939. gadā Vācija un Padomju Savienība vienojas par Polijas sadalīšanu pēc iebrukuma tajā Otrajā pasaules karā.

1944. gadā Padomju armija Igaunijā atbrīvo Klogas koncentrācijas nometni, kur dzīvi bija palikuši 85 no 2400 ieslodzītajiem.

1968. gaā britu grupas "The Beatles" singls "Hey Jude" sasniedz ASV mūzikas topu virsotnes. Vairāk nekā septiņas minūtes garā dziesma ir visu laiku garākā dziesma, kas iekarojusi topu virsotnes.

1994. gadā vētras laikā Baltijas jūrā netālu no Somijas piekrastes nogrimst pasažieru prāmis "Estonia", aizraujot dzelmē 852 cilvēku dzīvības. Kad katastrofas vietu sasniedza glābēji, ledainajā ūdenī bija izdzīvojuši tikai 137 cilvēki. Pasažieru vidū bija 29 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem izglābās tikai seši. Prāmja "Estonia" nogrimšana ir Eiropā traģiskākā miera laika jūras katastrofa.

2005. gadā Japāņu zinātnieki publicē pirmās fotogrāfijas ar dzīvu milzu kalmāru, kas ir viena no mistiskākajām okeānu radībām.

2015. gadā ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) paziņo, ka uz Marsa atklāts plūstošs ūdens.