Iedvesmots no iepriekšējās spēlfilmas „Svingeri” panākumiem (tā piecu mēnešu laikā kinoteātros pulcēja vairāk nekā 108 tūkstošus skatītāju, kļūstot par trešo apmeklētāko kinofilmu Latvijas kino vēsturē), režisors Andrejs Ēķis ķēries pie jaunas komēdijas. Tā filmēšana turpināsies oktobrī un novembrī, bet uz kinoekrāniem visā Latvijā filma „Blēži” iznāks 2018. gada 8. martā.

Miljonāra Jūlija Krūmiņa villa „Senču sils”, kurā noris filmas „Blēži” filmēšana. (Foto: Juris Rozenbergs)



Komēdijas „Blēži” sižeta pamatā ir divu pavisam nesaderīgu pāru attiecības, ko izspēlēs galvenie varoņi – Intars Rešetins, Rēzija Kalniņa, Ieva Florence un mūziķis Ralfs Eilands. Filmas sižets vēsta, ka, dzīdamies pēc aplamiem mērķiem, filmas tēli sapinas arvien vairāk un vairāk un uz brīdi pat šķiet, ka visu varēs atrisināt tikai pistoles šāviens. Iespējams, ka viss varētu būt daudz vienkāršāk, ja ļautos patiesām un neviltotām attiecībām. Bet kā to izdarīt, ja visi ir blēži?

Filmas aktieru plejādē piedalīsies arī Leonarda Ķestere, Ivo Martinsons, Jurģis Spulenieks, Sandis Pēcis u.c., tostarp Latvijā pirmā tumšādainā aktrise Aminata Grieta Diarra. Filmas kostīmu mākslinieks ir pazīstamais modes dizainers Dāvids.

“Pasaulē visi labie stāsti ir par mīlestību – gan traģiskie, gan smieklīgie, jo cilvēki vēlas mīlēt un būt mīlēti. Tā dēļ viņi ir gatavi uz visu – arī blēdīties. Man interesē cilvēku raksturi un to izpausmes. Mēs kaislīgas attiecības iemetīsim jautrās un negaidītās situācijās, ļausimies improvizācijai un mūzikai un skatīsimies, kas no tā visa sanāks. Mūsu mērķis ir ieraudzīt smaidošus skatītājus, kuri, nākot ārā no kinoteātra, vēl gardi nosmejas un saka – tik traki jau nu dzīvē nav, bet padomā- vispār jau ir gan,” par topošo filmu „Blēži” teic režisors Andrejs Ēķis, kurš filmēšanas pirmajā dienā nevairījās pats personīgi piedalīties gultas ainu riktēšanā, koriģējot aktieru pozas tā, lai viņu mīlināšanās filmēšanas kamerā izskatītos pēc iespējas dabiskāk un efektīgāk.

„Ralf un Ieva, mainām sejas izteiksmi – jūs taču tikko pa tām durvīm esat iznākuši pēc kniebiena!” Dailes teātra aktrisei Ievai Florencei un mūziķim Ralfam Eilandam no aizkadra uzsauca režisors Andrejs Ēķis. (Foto: Juris Rozenbergs)



Filmu atbalsta Nacionālais kino centrs, un tā top sadarbojoties kinoteātrim "Forum Cinemas", SIA "Cinevilla Studios" un SIA "Platforma Filma".