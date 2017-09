Žannas Friskes dēls apstulbinājis radiniekus ar negaidītu jautājumu

Kopš Žannas nāves Šepeļevs ir karastāvoklī ar viņas vecākiem. Tāpēc par spīti tiesas lēmumam un bērnu aprūpes komisijas prasībām viņš ilgu laiku liedza dēlam kontaktēties ar mirušās māmiņas radiniekiem. Nu, kā izdevumam “Komsomoļskaja pravda” atklājis Friskes ģimenes advokāts, tad beidzot notikusi ilgi gaidītā tikšanās.

Platonam tagad ir četri gadiņi. (Foto: Instagram.com)



Dmitrijs Šepeļevs mazo Platonu atvedis miesassargu pavadībā. Puika uzsmaidījis tantei Natālijai, apskāvis vectētiņu, sabučojis vecmāmiņu. Aizrautīgi stāstījis par saviem panākumiem bērnudārzā un atrādīja visu, ko samācījies. Taču, kad palicis ar vecotēvu vienatnē, tad šokējis viņu ar jautājumu: “Vectētiņ, bet kad tu mums ar tēti atdosi naudu un māju?”

“Vladimirs knapi valdīja emocijas. Un pēc tam piegāja pie Šepeļeva pateikt pāris laipnus vārdus, aicinot neuzkūdīt bērnu uz vecvecākiem,” stāstījis advokāts un piebildis: “Tuvinieki bija mazulim sarūpējuši dāvanas, taču Platons paziņoja: “Tētis teica, lai es no jums neko neņemu!”

Pirms kāda laika vienā no intervijā Dmitrijs Šepeļevs atzina, ka cenšas neizlutināt dēlu un nepaļauties viņa kaprīzēm. Ar to arī izskaidrojums aizliegums Platonam nepieņemt Žannas vecāku dāvanas – lai neizlutinātu.



Atgādinām, ka Žannas Friskes dzīvesbiedra Dmitrija Šepeļeva un dziedātājas vecāku konflikts aizsākās īsi pēc Žannas nāves, jo sākās strīdi par mazā Platona aizbildnību, cīņa par mantojumu (Friske un Šepeļevs nebija oficiāli precējušies, tāpēc pēc likuma nebija tuvinieki), kā arī Žannas vecāki vainoja Šepeļevu viņas nāvē un ārstēšanai saziedoto līdzekļu piesavināšanā. Konflikts aizgāja pat tik tālu, ka Friskes tēvs te draudēja nogalināt Šepeļevu, te apgalvoja, ka Šepeļevs ir gejs un nepavisam nav Platona tēvs. Un, ja Friskes ģimenes advokāti nav samelojušies par mazā Platona sarunu ar vectētiņu, tad skaidrs, ka puika domājis Žannas lielo lauku māju Piemaskavā, daļu no kuras viņš mantojis pēc mammas nāves.

