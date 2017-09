Neviens nevēlas pirkt Džonija Depa rančo! Aplūko, kas par vainu

„Tā ir lieliska ferma ar milzu potenciālu,” pāris nedēļas pirms izsoles izteicās izsoļu nama „Halfhill Auction Group” vadītājs. „Par īpašumu izrādīta liela interese no vietējiem un ārzemju pircējiem tā slavenā īpašnieka dēļ.”

Izsolē par Džonijam Depam piederošo īpašumu nebūt nebija izrādītā tāda interese, kā tika prognozēts. Augstākā vairāksolīšanā piedāvātā cena nesasniedza pat pusi no Holivudas zvaigznes prasītas summas, kas ir 2.9 miljoni ASV dolāru.

Džonijs Deps ar savu sirdsmīļoto mammu Betiju Sjū Palmeri 2004. gadā. Savu rančo aktieris bija nosaucis par godu mammai par „Betijas Sjū ģimenes fermu”. (Foto: BEI/REX/ Vida Press)

Augstāko summu, kas ir „tikai” 1.4 miljoni, par Džonijam Depam piederošo īpašumu bijis gatavs maksāt vietējās Kentuki štata radio stacijas dīdžejs Riks Dīzs. Potenciālais pircējs vēlāk intervijā norādījis, ka „nevaino „Karību jūras pirātu” zvaigzni par to, ka tā noraidījusi viņa piedāvājumu”.

Aktiera prasītā summa izrādījusies pārāk augsta ikvienam, kurš piedalījies nesenajā izsolē.

Džonijs Deps šo īpašumu iegādājies 1995. gadā, samaksājot 950 000 ASV dolāru. 2001. gadā Deps no īpašuma vēlējās šķirties un pārdeva to par vienu miljonu dolāru. Lai cik dīvaini tas neizklausītos, taču četrus gadus vēlāk aktieris to nopirka vēlreiz, šoreiz jau samaksājot 2 miljonus dolāru.

Plašajā rančo ir galvenā ēka ar sešām guļamistabām un septiņām vannasistabām. Mājas kopējā dzīvojamā platība sasniedz 557 kvadrātmetru. Tā celta uz vairāk nekā 41 akru (16.6 ha) liela zemes gabala. Līdzās galvenajai ēkai izbūvēts peldbaseins un viesu namiņš, garāža četrām automašīnām, trīs lieli staļļi un 10 aploki zirgiem.

Īpašums savulaik nodēvēts par „Betijas Sjū ģimenes fermu”, par godu aktiera mammai, kura pērnā gada maijā devās aizsaulē.

