Latvijas pārstāvji šogad nebija starp konkursantiem tāpēc, ka neviens no pretendentiem neizturēja stingro atlasi. Pārstāvēt Latviju “Jaunajā vilnī” vēlējās Alekss Silvērs, Diāna Paško un Aleksejs Uļjanovs, taču viņi nespēja iekļūt starp 16 finālistiem.

Nu konkurss “Jaunais vilnis 2017” ir noslēdzies, un tikai pašā pēdējā dienā, kur dalībnieki izpildīja autoru orģinālkompozīciju, kļuva zināmi uzvarētāji. Saskaitot visus punktus, izrādījās, ka pirmo vietu un tai paraudzēto balvu – 7 miljonus rubļu (~107 000 eiro) sadalīja – Sardor Milano no Uzbekistānas, Moldovas grupa “DoReDos” un Armēnijas dziedātāja Erna Mir, kuri bija pavisam ieguvuši 362 punktus. Otro vietu ieņēma Sjūzana Melkonjana no Armēnija, bet trešā vieta – Lilu (Vjetnama).

“Jaunais vilnis 2017” uzvarētāju apbalvošana

Konkursa “Jaunais vilnis 2017” izskaņā notika arī vērienīgs noslēguma koncerts, kurā piedalījās Filips Kirkorovs, Kristina Orbakaite, Irina Allegrova, Ļevs Ļeščenko, Nikolajs Baskovs, Balērijs Ļeontjevs, Alsu, Valērija, Oļegs Gazmanovs, Valērijs Meladze, Laima Vaikkule, Vladimirs Presņakovs, Leonīds Agutins, Ņjuša, Žasmin, “VIAgra”, Timurs Rodrigezs, “Burito” un daudzi citi skatuves mākslinieki.

Dzied Sardor Milano