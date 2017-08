29. augusta jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1986. gadā Viktors Ellers - Liepājas teātra aktieris.

1963. gadā Aigars Štokenbergs - bijušais tieslietu ministrs.

1961. gadā Aldis Pauliņš - biznesa sociologs, tirgus un sociālo pētījumu tīkla "Factum Group" vadītājs.

1951. gadā Jānis Lejnieks - arhitekts.

1944. gadā Aivars Batrags - zvērināts advokāts.

1928. gadā Dzidra Ritenberga - latviešu aktrise un režisore. Popularitāti ieguvusi ar spilgtajām lomām kino, piemēram, filmās "Atbalss", "Malva", "Mans draugs - nenopietns cilvēks", "Ilgais ceļš kāpās", "Durvis, kas tev atvērtas". 1957.gadā aktrise apbalvota ar Venēcijas kinofestivāla balvu par galvenās lomas atveidošanu filmā "Malva" (mirusi 2003. gada 8. martā).

Jubilāri pasaulē

1986. gadā Lija Mišela Sarfati - amerikāņu aktrise un dziedātāja.

1986. gadā Lī Mišela - amerikāņu aktrise un dziedātāja.

1978. gadā Selestīns Babajaro - nigēriešu futbolists.

1976. gadā Stīvens Kars - īru futbolists.

1976. gadā Pablo Mastroeni - amerikāņu futbolists.

1963. gadā Elizabete Freizera - angļu dziedātāja ("Cocteau Twins").

1958. gadā Maikls Džeksons - amerikāņu mūziķis (miris 2009.gadā).

1943. gadā Artūrs B. Makdonalds - kanādiešu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts.

1939. gadā Džoels Šumahers - amerikāņu kinorežisors.

1923. gadā Ričards Etenboro - angļu kinorežisors (miris 2014.gadā).

1920. gadā Čārlijs Pārkers - amerikāņu džeza mūziķis (miris 1955.gadā).

1915. gadā Ingrīda Bergmane - zviedru aktrise (mirusi 1982.gadā).

1904. gadā Verners Forsmans - vācu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1979.gadā).

1876. gadā Čārlzs Keterings - amerikāņu izgudrotājs (miris 1958.gadā).

1862. gadā Moriss Meterlinks - beļģu rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts (miris 1949.gadā).

1780. gadā Žans Engrs - franču gleznotājs (miris 1867.gadā).

1632. gadā Džons Loks - angļu filozofs un ārsts, viens no ietekmīgākajiem Apgaismības domātājiem (miris 1704.gadā).

Notikumi Latvijā

2006. gadā Tieslietu ministrija (TM) un Rīgas Juridiskās augstskolā (RJA) paraksta sadarbības līgumu, kura mērķis ir pilnveidot augstskolas maģistrantūras studiju programmu un zinātniski pētnieciskā darba kvalitāti, vienlaikus pilnveidojot TM īstenoto tieslietu politiku, tās izstrādi, kā arī ar to saistīto pārvaldes uzdevumu izpildes efektivitāti. Līgumu paraksta TM valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis un RJA rektors Džons Burke.

2005. gadā VAS "Latvijas dzelzceļš" padome nolemj no amata atcelt ilggadējo uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Andri Zorgevicu, viņa vietā ievēlot satiksmes ministra Aināra Šlesera (LPP) padomnieku Uģi Magoni.

2004. gadā Sunākstes evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiek Gotharda Frīdriha Stendera 290.jubilejai veltīts dievkalpojums un tiek atklāta Stendera piemiņas plāksne.

2003. gadā VAS "Latvijas pasts" akcionāru pilnsapulce par jauno uzņēmuma ģenerāldirektoru - valdes priekšsēdētāju apstiprina Gintu Škodovu.

2003. gadā Rīgā notiek Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministru sanāksme..

2002. gadā Latvijas Centrālā depozitārija (LCD) norēķinu sistēmā norēķinus par vērtspapīru darījumiem iespējams veikt ASV dolāros. Tiek nodrošināta arī iespēja ASV dolāros apkalpot vērtspapīru notikumus - maksāt dividendes un procentus. Līdz šim LCD norēķinus par vērtspapīru darījumiem veica tikai latos.

2001. gadā Rīgā, "Skonto" stadionā notiek britu grupas "Depeche Mode" koncerts.

2001. gadā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga dodas vizītē uz Durbanu Dienvidāfrikas Republikā, lai piedalītos ANO pasaules konferencē par rasismu, rasu diskrimināciju, ksenofobiju un citām neiecietības izpausmēm.

2000. gadā, lai piedalītos kinoaktieru festivālā "Baltijas pērle", Rīgā viesojas slavenā franču kinoaktrise Katrīna Denēva.

Notikumi pasaulē

2005. gadā ASV Meksikas līča piekrastei pāri brāžas viesuļvētra "Katrīna" ar vēja ātrumu 63 metri sekundē. Vētra izraisīja ūdens līmeņa celšanos par deviņiem metriem, gandrīz pilnībā nopostīja Ņūorleānas pilsētu, prasīja 1836 cilvēku dzīvības un nodarīja postījumus 115 miljardu ASV dolāru apmērā.

2000. gadā Stokholmas birža piedāvā 808 miljonus sterliņu mārciņu par Londonas biržas pārņemšanu, aizsākot pasaulē pirmo biržas pārņemšanas cīņu.

2000. gadā Belgradas prokuratūra izvirza 14 Rietumvalstu līderiem apsūdzības kara noziegumos par NATO uzlidojumiem Dienvidslāvijai 1999.gadā.

1996. gadā Špicbergenas salā nogāžas Krievijas lidmašīna "Tu-154" ar kalnrūpniecības kompānijas darbiniekiem. Bojā iet visi 129 pasažieri un 12 apkalpes locekļi.

1995. gadā atentāta mēģinājumā izdzīvo Gruzijas prezidents Eduards Ševarnadze, pie kura autokolonas tiek uzspridzināta mīnēta automašīna.

1982. gadā pēc ilgas cīņas ar krūts vēzi savā 67.dzimšanas dienā mirst zviedru aktrise Ingrīda Bergmane.

1975. gadā mirst Īrijas neatkarības līderis un valsts vadītājs Ēmons de Valera, kurš trīs reizes ieņēma Īrijas premjera amatu un no 1959. līdz 1973.gadam bija Īrijas prezidents.

1975. gadā valsts apvērsumā tiek gāzts Peru prezidents Huans Velasko Alvarado.

1966. gadā britu grupa "The Beatles" uzstājas savā pēdējā koncertā Sanfrancisko Kendlstikas parkā, Kalifornijā, ko vēro 25 000 cilvēku.

1960. gadā sprādzienā tiek nogalināts Jordānijas premjerministrs Haza el Madžali.

1949. gadā Padomju Savienība izmēģina pirmo atombumbu. Ziņas par to pasaulē parādās tikai 22.septembrī, kad ASV, Lielbritānija un Kanāda paziņo par izmēģinājuma pamanīšanu.

1945. gadā pēc Japānas padošanās Otrā pasaules karā ASV spēki izsēžas Japānā.

1943. gadā atkāpjas Dānijas valdība, tādā veidā izbeidzot trīs gadus ilgo sadarbību ar nacistu okupācijas spēkiem, kas Dānijā izsludināja karastāvokli. Dānijas jūras spēki nogremdē visu atlikušo floti - aptuveni 30 karakuģus un dažas zemūdenes.

1911. gadā izvārgušas Amerikas jahu cilts pēdējais indiānis Iši parādās kādā fermā Kalifornijas ziemeļaustrumos.

1907. gadā būvēšanas laikā sabrūk Kvebekas tilts, nogalinot 75 strādniekus.

1898. gadā tiek nodibināts autoriepu ražotājs "Goodyear".

1885. gadā vācu inženieris Gotlībs Daimlers patentē pasaulē pirmo motociklu.

1833. gadā Lielbritānija atceļ verdzību visā britu impērijā.

1831. gadā angļu ķīmiķis un fiziķis Maikls Faradejs atklāj elektromagnētisko indukciju.

1756. gadā Prūsijas karalis Frederiks Lielais uzbrūk Saksijai, aizsākot Septiņu gadu karu.

1655. gadā Varšava Ziemeļu karā bez pretestības padodas Zviedrijas karaļa Kārļa X Gustava spēkiem.

1541. gadā Osmaņu impērijas spēki ieņem Ungārijas karalistes galvaspilsētu Budu.

1533. gadā spāņu konkistadori Kahamarkā izpilda nāves sodu inku imperatoram Atahualpam.

1498. gadā Vasko da Gama nolemj pamest Indijas pilsētu Kalikutu un atgriezties Portugālē.

708. gadā Japānā pirmo reizi tiek izlietas vara monētas.