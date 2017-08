18. augusta jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1944. gadā Andris Ārgalis - bijušais Rīgas domes priekšsēdētājs.

1976. gadā Raivis Zīmelis – bijušais biatlonists.

Jubilāri pasaulē

1750. gadā Antonio Saljēri - itāļu komponists, iespējamais Mocarta slepkava (miris 1825.gadā).

1830. gadā Francs Jozefs I - Austrijas imperators (miris 1916.gadā).

1904. gadā Makss Faktors - Polijā dzimis kosmētikas ražotājs (miris 1996.gadā).

1925. gadā Braiens Oldiss - angļu rakstnieks.

1933. gadā Romāns Polaņskis - poļu izcelsmes kinorežisors.

1936. gadā Roberts Redfords - amerikāņu aktieris un režisors.

1952. gadā Patriks Sveizijs - amerikāņu aktieris.

1957. gadā Deniss Līrijs - amerikāņu komiķis un aktieris.

1969. gadā "Everlast" - amerikāņu mūziķis.

1969. gadā Edvards Nortons - amerikāņu aktieris.

1969. gadā Kristiāns Sleiters - amerikāņu aktieris.

Notikumi Latvijā

1201. gadā bīskaps Alberts ieliek pirmo pamatakmeni Rīgas pilsētas pamatos, līdz ar to tiek uzskatīts, ka tā dibināta tieši šajā datumā.

1217. gadā miris viens no zināmākajiem lībiešu virsaišiem Kaupo.

1804. gadRīgā, Citadeles laukumā, kas toreiz atradās vietā, kur patlaban atrodas Nacionālais teātris, pirmo reizi tika demonstrēta cilvēka pacelšanās gaisa balonā. Šādu demonstrējumu veica Anglijas zinātņu akadēmijas loceklis, beļģu gaisakuģotājs Gaspars Etjens Robertsons, kurš veica ap 20 kilometru garu lidojumu un nosēdās siena pļavā netālu no Ropažiem.

1999. gadā Rīgā tiek atklāta atjaunotā viesnīca "Rīdzene", kuras pilns nosaukums turpmāk ir "Park Hotel Rīdzene".

2005. gadā 88 gadu vecumā mirst latviešu teātra un kino aktrise Elza Radziņa.

Notikumi pasaulē

1227. gadā mirst mongoļu-tatāru valdnieks Čingishans, kurš iekarojumu ceļā bija izveidojis milzīgu impēriju. Domājams, vairāk nekā 60 gadus vecais Čingishans mira no iepriekšējā gadā kritienā no zirga gūto ievainojumu sekām.

1541. gadā Portugāļu kuģis sasniedz toreizējo Higo provinci Japānā.

1572. gadā Parīzē salaulājas hugenotu karalis Anrī III no Navarras un Margerita de Valuā, tādējādi mēģinot samierināt protestantus un katoļus.

1868. gadā Franču astronoms Pjērs Žils Sezārs Žansens atklāj hēliju.

1932. gadā skotu aviators Džims Mollisons veic pirmo transatlantisko solo lidojumu no Īrijas līdz Kanādai.

1937. gadā tiek dibināts Japānas autoražotājs "Toyota Motor Company".

1941. gadā Nacistiskās Vācijas līderis Ādolfs Hitlers pēc asajiem protestiem pavēl apturēt garīgi slimo un invalīdu sistemātiskās eitanāzijas programmu.

1958. gadā ASV tiek publicēts Vladimira Nabokova romāns "Lolita", izraisot plašu rezonansi.

1960. gadā ASV tiek uzsākta pirmās rūpnieciski ražotās orāli lietojamās kontraceptīvās vielas tirdzniecība.

1977. gadā naktsklubā Birmingemā savu pēdējo koncertu pirms izjukšanas sniedz grupa "The Police".

2002. gadā Romas pāvests Jānis Pāvils II, Polijā uzrunājot apmēram 2,7 miljonus cilvēku, brīdina, ka jauno tūkstošgadi apdraud ļaunuma uzbrukums.