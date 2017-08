17. augusta jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1921. gadā Gido Kokars - diriģents, muzikologs, pasniedzējs, vairāku Dziesmu svēktu virsdiriģents, Lielās mūzikas balvas laureāts, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

1974. gadā Igors Sokolovs - vieglatlēts.

1976. gadā Liene Circene - pianiste.

1978. gadā Māra Mennika - Valmieras Drāma teātra aktrise.

Jubilāri pasaulē

1882. gadā Semjuels Goldvins - amerikāņu kino producents (miris 1974.gadā).

1893. gadā Meja Vesta - amerikāņu aktrise (mirusi 1980.gadā).

1911. gadā Mihails Botviņņiks - Krievijā dzīvojošs ebreju šahists (miris 1995.gadā).

1935. gadā Oļegs Tabakovs - krievu aktieris.

1943. gadā Roberts de Niro - amerikāņu aktieris.

1952. gadā Nelsons Pikē - brazīliešu "Formula-1" pilots.

1958. gadā Belinda Kārlaila - amerikāņu dziedātāja ("The Go-Go's").

1960. gadā Šons Penns - amerikāņu aktieris un režisors.

1962. gadā Džilbijs Klārks - amerikāņu mūziķis ("Guns N' Roses").

1969. gadā Donijs Vālbergs - amerikāņu mūziķis ("New Kids On The Block").

1977. gadā Tjerī Anrī - franču futbolists.

Notikumi Latvijā

1764. gadā, lai piedalītos Rundāles un Jelgavas pils celtniecības pabeigšanā, Kurzemē ierodas un ar pārtraukumiem uzturas Frančesko Bartolomeo Rastrelli, kas ir viens no ievērojamākajiem 18.gadsimta arhitektiem.

1803. gadā pirmo reizi Rīgā novērots Saules aptumsums. Novērojumu veicis vācu jurists, astronoms Johans Georgs Andreass Brikners. Savukārt 1802.gadā viņš noteicis Rīgas ģeogrāfisko garumu un platumu, izmantojot Saules augstuma mērījumus.

2000. gadā vakarā notiek divi sprādzieni Rīgā, universālveikalā "Centrs", kuros cieš 38 cilvēki, arī "RIMI Baltija" ģenerāldirektors Knuts Kvisviks.

2000. gadā sākas akcija ""Life Style" uz ūdeņiem 2000", kuras laikā notiek no piepūstiem prezervatīviem uzbūvētā plosta brauciens pa jūru.

2001. gadā, svinot Latvijas Valsts otrā prezidenta un Rīgas pilsētas galvas Gustava Zemgala 130.dzimšanas dienu, pie nama Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 3, Elizabetes ielas pusē, tiek atklāta tēlnieka Bruno Strautiņa veidotā piemiņas zīme.

2001. gadā sākas Rīgas 800 gadu jubilejas svinību kulminācijas pasākumi.

2006. gadā Vērmanes dārzā notiek Latvijā pazīstamu mūziķu labdarības koncerts Libānas bērnu atbalstam "No mazas valsts, no lielas sirds", kurā piedalās grupa "Tumsa", Lauris Reiniks un "VIA" meitenes, Chilli, "Putnu balle", "Z-Scars", "Astro'n'out", "Double Faced Eels", "Baraka", Gunārs Kalniņš un gospeļu koris, "Metanoia", "Secondchance" un "Goran Gora".

Notikumi pasaulē

1807. gadā Ņujorkā notiek pirmais komerciālais tvaikoņa reiss pasaulē.

1908. gadā Parīzē tiek demonstrēta pasaulē pirmā animācijas filma, kuru veidojis francūzis Emils Kols.

1943. gadā Otrajā pasaules karā ASV 7.armija ierodas Mesinā Itālijā un pēc dažām stundām sabiedroto spēkus papildina arī britu 8.armija, pabeidzot Sicīlijas ieņemšanu.

1945. gadā tiek izdots Džordža Orvela romāns "Dzīvnieku ferma".

1962. gadā 18 gadus veco Peteru Fehteru mēģinājumā pārbēgt uz Rietumberlīni nošauj Austrumvācijas robežsargi, ļaujot viņam noasiņot līdz nāvei un kļūt par pirmo "mūra upuri". 1996.gadā divi bijušie sargi tiek tiesāti par Fehtera slepkavību.

1975. gadā Padomju ledlauzis "Arktika" kļūst par pirmo kuģi, kas sasniedzis Ziemeļpolu.

1978. gadā "Double Eagle II" kļūst par pirmo gaisa balonu, kas šķērsojis Atlantijas okeānu, no Menas štata ASV 137 stundās sasniedzot Parīzes apkaimi.

1982. gadā Vācijā nonāk tirdzniecībā pirmais kompaktdisks pasaulē.

1987. gadā Berlīnes cietumā tiek atrasts elektrības vadā pakāries nacistiskā režīma līdera Ādolfa Hitlera vietnieks Rūdolfs Hess.

1998. gadā ASV prezidents Bils Klintons atzīst, ka viņam bijušas "nepiedienīgas fiziskās attiecības" ar Baltā nama praktikanti Moniku Levinsku. Dažas stundas vēlāk viņš uzrunā nācijai atzīst, ka "maldinājis cilvēkus" šajā jautājumā.

1999. gadā Francijas prokurors par vienīgo vainīgo traģiskajā autokatastrofā Parīzē, kurā gāja bojā princese Diāna, pasludina šoferi Anrī Polu un paziņo, ka izmeklēšana tiek slēgta.

2008. gadā amerikāņu peldētājs Maikls Felpss kļūst par pirmo sportistu, kas ieguvis astoņas zelta medaļas vienu olimpisko spēļu laikā.

2012. gadā Krievijas tiesa atzīst trīs pankgrupas "Pussy Riot" dalībnieču vainu huligānismā, kas motivēts ar reliģisko naidu, un piepspriež viņām divu gadu cietumsodu par antiputiniskas "panku lūgšanas" akcijas "Dievdzemdētāja, padzen Putinu!" sarīkošanu Krievijas galvaspilsētas Kristus Pestītāja katedrālē.