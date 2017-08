Dabas muzejā pilnā sparā rit krāšņo gladiolu izstāde

Muzejā tiks eksponētas vairāk nekā 150 dažādas, pārsvarā agrās un vidējās gladiolu šķirnes, kas sākušas ziedēt vien pēdējo dienu laikā.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Gladiolu un īrisu biedrību. Šogad īpaši akcentētas tiks tieši Latvijā selekcionētās šķirnes, kuras apskatīt piedāvās selekcionāri Dace Puriņa, Laimonis Zaķis, Visvaldis Viņķelis un Juris Bāze. Tāpat izstādē kolekcijām leposies gladiolu kolekcionāri Gunta Jēkabsone no Kurzemes, Ērika Ozere no Zemgales, Aija Stūrīte, Raimonds Puriņš un Ancānu ģimene no Pierīgas.

Izstādes laikā būs iespējams saņemt konsultācijas no gladiolu audzētājiem un selekcionāriem, kā arī iegādāties dažādas sīpolpuķes, īrisus un dienziedes, kas piemērotas stādīšanai tieši augustā. Tāpat Zaķis un Vinķelis apmeklētājiem piedāvās ieskatīties savu veidoto šķirņu katalogos.

Izstādi Latvijas Dabas muzejā varēs aplūkot līdz 20.augustam.