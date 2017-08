16. augusts jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1906. gadā Haralds Mednis - diriģents, vairākkārtējs Dziesmu svētku virsdiriģents, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (miris 2000.gada 4.jūlijā)

1921. gadā Imants Kokars - Rīgas kamerkora "Ave Sol" mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents, muzikologs, vairākārtējs Dziesmu svētku virsdiriģents, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (miris 2011.gada 24.novembrī)

1939. gadā Armands Krauliņš - SK "Cēsis" galvenais treneris.

1951. gadā Mirdza Martinsone - Dailes teātra aktrise.

1957. gadā Māra Vīgante - Valmieras Drāma teātra aktrise.

1960. gadā Aigars Freimanis - sociologs.

Jubilāri pasaulē

1904. gadā Vendels Meredits Stenlijs - amerikāņu bioķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1971.gadā).

1920. gadā Čārlzs Bukovskis - amerikāņu rakstnieks (miris 1994.gadā).

1929. gadā Bils Evanss - amerikāņu džeza pianists (miris 1980.gadā).

1934. gadā Pjērs Rišārs - franču aktieris.

1954. gadā Džeimss Kamerons - kanādiešu kinorežisors.

1957. gadā Tims Feriss - austrāliešu mūziķis ("INXS").

1958. gadā Madonna - amerikāņu dziedātāja un aktrise.

1958. gadā Andžela Baseta - amerikāņu aktrise.

1960. gadā Timotijs Hatons - amerikāņu aktieris.

1962. gadā Stīvs Karels - amerikāņu aktieris un komiķis.

1972. gadā Emīlija Robisone - amerikāņu kantri dziedātāja un dziesmu autore ("Dixie Chicks").

1980. gadā Roberts Hārdijs - angļu mūziķis ("Franz Ferdinand").

1981. gadā Roke Santa Kruss - paragvajiešu futbolists.

1982. gadā Kems Džigande - amerikāņu aktieris.

1991. gadā Evanna Linča - īru aktrise.

Notikumi Latvijā

1823. gadā miris Johans Kristofs Broce, čehu izcelsmes Baltijas vēsturnieks, novadpētnieks. Brocem ir lieli nopelni latviešu un igauņu tautas vēstures materiālu vākšanā un kārtošanā - viņš norakstījis dokumentus un hronikas, zīmējis un aprakstījis celtnes, sadzīves ainas, tērpus, vācis materiālus par Rīgu 18. un 19. gadsimta sākumā. Kopumā saglabājušies 111 Broces savākto materiālu sējumi.

2001. gadā Rīgā, Pilsētas kanāla malā, tiek atklāta atjaunotā gulbju mājiņa, kuru par saviem līdzekļiem atjaunojis un Rīgai dāvina bijušais pilsētas mērs Andris Ārgalis.

2002. gadā Rīgas Zooloģiskajā dārzā speciālisti no Vācijas veic sarežģītu ziloņa Radjas medicīnisko apsekošanu un kāju operāciju. Apmēram 38 gadus vecais zilonis Radja jau vairākus gadus cieta no kāju sāpēm, kuras izraisa nepiemēroti dzīves apstākļi.

Notikumi pasaulē

1812. gadā amerikāņu ģenerālis Viljams Hals atkāpjas no Detroitas, atdodot pilsētu britu karaspēkam bez cīņas.

1858. gadā ASV prezidents Džeimss Bjūkenens inaugurē jaunu transatlantisku telegrāfa kabeli, apmainoties ar sveicieniem ar Lielbritānijas karalieni Viktoriju. Vājā signāla dēļ pēc dažām nedēļām tomēr sakari tiek pārtraukti.

1868. gadā Arikas pilsētu Čīlē (tolaik Peru) izposta spēcīgs cunami, kuru izraisa 8,5 magnitūdu spēcīga zemestrīce. Koupumā cunami un zemestrīce prasīja apmēram 25 000 cilvēku dzīvības Arikā un 70 000 visā reģionā.

1896. gadā Džims Meisons, Džordžs Karmaks un Dousons Čārlijs Klondaikas upē Kanādā atrod zeltu, izraisot jaunu Klondaikas "zelta drudzi".

1930. gadā "Ub Iwerks" izstrādā pirmo krāsaino skaņas animācijas filmu "Fiddlesticks".

1960. gadā Džozefs Kitingers Ņūmeksikā izlec ar izpletni no gaisa balona, kas atrodas 31 330 metru augstumā, uzstādot joprojām nepārspētu augstuma, brīvā kritiena un lielākā ātruma rekordu cilvēkam bez lidmašīnas atbalsta.

1969. gadā policijas reidā tiek arestēts bēdīgi slavenais ASV masu slepkava Čārlzs Mensons.

1972. gadā Marokas karalis Huseins paliek neskarts, kad Marokas gaisa spēki kļūdas dēļ atklāj uguni uz pasažieru lidmašīnu, kurā viņš atgriežas Rabatā.

1977. gadā 42 gadu vecumā mirst "rokenrola karalis" Elviss Preslijs. Par viņa nāves iemeslu tiek uzskatītas sirdsdarbības problēmas pēc pārmērīgas medikamentu lietošanas.

1987. gadā lidmašīna "McDonnell Douglas MD-82" ar 155 cilvēkiem nogāžas neilgi pēc pacelšanās no Detroitas lidostas. Izglābjas tikai četrus gadus veca meitenīte.

2004. gadā ASV paziņo par plāniem izvest no Eiropas un Āzijas bāzēm apmēram 70 000 savu karavīru, veicot plašu savu bruņoto spēku restrukturizēšanu, kas nepieciešama pēc "aukstā kara" noslēguma.

2005. gadā dievkalpojuma laikā Francijā kāda sieviete ar nazi nogalina Tezē ekumeniskās kopienas dibinātāju Rožē Šicu jeb brāli Rožē, kurš tiek uzskatīts par vienu no 20.gadsimta vadošajām ekumēniskās kustības personībām.