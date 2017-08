10. augustā Maskavā pēdējā gaitā izvadīja ansambļa «Веселые ребята» vadītāju Pāvelu Slobodkinu, kurš mira 72 gadu vecumā. Viņš bija Allas Pugačovas pirmais producents, viņas radošais krusttēvs un ļoti tuvs draugs, taču Pugačova uz Slobodkina bērēm tā arī neieradās.

Kāpēc, to paskaidrojis dziedātājs Aleksandrs Buinovs. Viņš ieradās uz bērēm un mirušā radiniekiem pasniedza vēstuli no Allas Pugačovas, kā arī viņas vārdā nolika vainagu. “Alla pati nespēja atbraukt, jo ļoti slikti jūtas. Patiešām reāli slikti. Un tās nav atrunas vai attaisnošanās. Es par to lieliski zinu, turklāt par veselību taču nejoko,” Aleksandra Buinova teikto citē izdevums “Komsomolskaja Pravda”.

