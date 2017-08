Pirms 15 gadiem notika pirmā konkursa “Jaunais vilnis” fināls. Lūk, kas toreiz uzvarēja, šokējot miljoniem skatītāju!

“Smash!” uzstāšanās pirmā konkursa “Jaunais vilnis” finālā!



Konkursā, kas ilga no 31. jūlija līdz 4. augustam, piedalījās 15 dalībnieki no 10 pasaules valstīm – Latvijas, Krievijas, Lietuvas, ASV, Spānijas, Igaunijas, Gruzijas, Kazahstānas, Bulgārijas un Izraēlas. Konkursu vadīja Valērija Kudrjavceva un Maksims Galkins, un to tiešajā ēterā translēja gan LTN, gan Krievijas Pirmais kanāls. Zīmīgi, ka konkursa auditorija pie TV ekrāniem sasniedza absolūto rekordu, pirmo reizi apsteidzot Eirovīzijas finālu.

Latviju konkursā pārstāvēja J Stever jeb Jānis Stībelis, kurš izcīnīja augsto trešo vietu, piekāpjoties vien Marinai Čelo no ASV un Krievijas grupai “Smash!”, kas tad arī ieguva galveno balvu.

“Smash!” toreiz bija galvastiesu pārāki un apžilbināja ne tikai žūriju, bet arī skatītājus gan Dzintaru koncertzālē, gan pie TV ekrāniem. “Smash!” bija tik pārliecinoši, ka pat tuvākais konkurents Dima Bilans viņu priekšā nobālēja. Grupas vēsture aizsākās ar to, ka 19 gadus vecais Sergejs Lazarevs un sešpadsmitgadīgais Vlads Topalovs 2001. gadā nolēma ierakstīt dziesmas “Belle” kaverversiju no mūzikla “Notre Dame de Paris” kā dzimšanas dienas dāvanu Topalova tēvam – ietekmīgam biznesmenim. Viņam šī dāvana tik ļoti iepatikās, ka viņš ierosināja dēlam apvienoties ar Lazarevu duetā un piedāvāja kļūt par grupas producentu. Jau gadu vēlāk “Smash!” uzstājās pirmajā “Jaunajā vilnī” un guva galvu reibinošus panākumus un slavu. Dziesma “Belle” kļuva par superhitu, duetam prognozēja spožu nākotni, taču jau pēc dažiem gadiem Sergejs Lazarevs paziņoja, ka pamet grupu un uzsāk solokarjeru.