4. augusta jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1795. gadā Berhards Frīdrihs Bērenss - vācbaltiešu ārsts. No 1832.gada Rīgas pilsētas slimnīcas (Rīgas 1.slimnīcas) direktors, kurš veicinājis tās specializāciju un izbūvi. Viens no pirmajiem, kurš sācis lietot ētera narkozi tā laika Krievijas impērijā.

1928. gadā Olga Lisovska - dzejniece.

1951. gadā Andris Bērziņš - vēsturnieks, bijušais Ministru prezidents un Labklājības ministrs.

1951. gadā Nadežda Bahvalova - Valsts leļļu teātra aktrise.

1957. gadā Valdis Valters - bijušais basketbolists.

1980. gadā Viktorija Jansone - Latvijas Nacionālās operas baleta soliste.

Jubilāri pasaulē

1755. gadā Nikolā Žaks Kontē - franču gleznotājs, zīmuļa izgudrotājs (miris 1805.gadā).

1821. gadā Luī Vitons - franču dizainers un modes nama "Louis Vuitton" dibinātājs (miris 1892.gadā).

1859. gadā Knuts Hamsuns - norvēģu rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts (miris 1952.gadā).

1901. gadā Luiss Ārmstrongs - amerikāņu džeza mūziķis (miris 1971.gadā).

1952. gadā Moja Brennana - īru dziedātāja ("Clannad").

1955. gadā Bilijs Bobs Torntons - amerikāņu aktieris.

1960. gadā Hosē Luiss Rodrigess Sapatero - spāņu politiķis.

1961. gadā Baraks Obama - ASV prezidents, Nobela miera prēmijas laureāts.

1971. gadā Džefs Gordons - amerikāņu autosportists.

Notikumi Latvijā

1211. gadā Rīgā piešķirta pirmā Alberta privilēģija, kura izsniegta Gotlandes vācu tirgotājiem tirdzniecības uzsākšanai Rīgā. Saskaņā ar šo privilēģiju Gotlandes tirgotājiem nav jāmaksā muitas nodeva, ievedot vai izvedot preci no Rīgas.

1443. gadā tā kā ordeņa attiecības ar Lietuvu joprojām ir saspringtas, mestrs Finke, domājot par Livonijas dienvidu robežas nostiprināšanu, sāk celt jaunu pili Bauskā.

1940. gadā PSRS Augstākā Padome, noklausoties Saeimas pilnvarotās delegācijas pieteikumu, nolemj apmierināt latviešu tautas lūgumu un uzņemt Latviju Padomju Savienības sastāvā, tādējādi izveidojot Latvijas Padomju Sociālistisko republiku.

1998. gadā Valmierā tiek atklāts piemineklis bojāgājušajam atjaunoto Gaisa spēku pirmajam komandierim pulkvedim Kārlim Kīnam.

1998. gadā tiek atjaunota Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte.



Notikumi pasaulē

70. gadā Romieši sagrauj Otro Jeruzalemes templi.

1532. gadā Francijas karaliste akektē Bretaņu.

1578. gadā Marokas armija Ziemeļāfrikā sakauj portugāļu spēkus un nogalina Portugāles karali Sebastjanu, par kura troņmantnieku kļūst gados vecais karaļa onkulis kardināls Henrijs.

1693. gadā tiek uzskatīts, ka šajā datumā benediktiešu mūks Doms Pjērs Periņons radīja šampanieti.

1704. gadā Anglijas un Nīderlandes spēki sagrābj Gibraltāru no Spānijas.

1782. gadā Volfgangs Amadejs Mocarts salaulājas ar Konstanci Vēberi.

1902. gadā zem Temzas upes tiek atklāts Grīnvičas tunelis kājāmgājējiem.

1914. gadā pēc Lielbritānijas izvirzītā ultimāta Berlīnei atvilkt tās spēkus no Beļģijas Lielbritānija piesaka karu Vācijai. ASV paziņo par savu neitralitāti.

1944. gadā Gestapo atrod Amsterdamā kādā telpā divus gadus slēpušos Annu Franku, viņas māsu, vecākus un vēl četrus ebrejus. Pēc Otrā pasaules kara atrastā Annas Frankas dienasgrāmata ir publicēta vairāk nekā 30 valodās, kā arī uzvesta teātrī un ekranizēta.

1958. gadā amerikāņu žurnāls "Billboard" ievieš simts labāko dziesmu topu, kurā apkoptas simts labāk pārdotās dziesmas valstī. Pirmajā sarakstā pirmo vietu ieņem Rikija Nelsona dziesma "Poor Little Fool".

1971. gadā ASV no pilotēta kosmosa kuģa palaiž Mēness orbītā pirmo satelītu.

1991. gadā pie Dienvidāfrikas krastiem nogrimst grieķu kruīza kuģis "Oceanos", kurā atradās 571 pasažieris un apkalpes loceklis. Dramatiskā septiņu stundu glābšanas operācijā Dienvidāfrikas armijai izdodas izglābt visus cilvēkus.

1993. gadā Japāna pirmo reizi oficiāli atvainojas sievietēm, kuras Otrā pasaules kara laikā piespiestas strādāt par seksa verdzenēm japāņu karavīriem.

1997. gadā 122 gadu un 164 dienu vecumā mirst francūziete Žanna Kalmāna, kas tiek uzskatīta par pasaules vecāko iedzīvotāju.

2000. gadā Lielbritānijas karaliene-māte Elizabete svin 100.dzimšanas dienu.

2007. gadā no Kenedija kosmosa centra Floridā startē NASA pētījumu zonde "Fēnikss", lai dotos uz Marsu un meklētu uz planētas ūdeni.