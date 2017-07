Daļa koncerta apmeklētāju bija rūpīgi gatavojušies pasākumam, un līdzi bija ņēmusi gan dabīgos, gan mākslīgos piparus, ietērpu piparu formā un cepures ar pipara kātiņiem. Iespaidīgais priekšnesums Daugavas krastā bija daļa no amerikāņu rokgrupas “Red Hot Chili Peppers” jaunās “The Getaway” koncerttūres, kura pēc mūzikas žurnāla “Pollstar” datiem ir viena no 2017. gada ienesīgākajām koncerttūrēm pasaulē.

Sešu "Grammy" balvu ieguvēju 11. studijas albums ir ierindojies mūzikas aptauju un topu pirmajās vietās visā pasaulē. Rokenrola slavas zāles dalībnieku jaunais ieraksts iekaroja 1. vietu arī respektablā "Billboard" albumu topā.

Viena no veiksmīgākajām grupām rokmūzikas vēsturē, "Red Hot Chili Peppers", kurā apvienojušies dziedātājs Anthony Kiedis, basģitārists Flea, bundzinieks Chad Smith un ģitārists Josh Klinghoffer, pārdevusi vairāk nekā 80 miljonus albumu eksemplāru un pieci no grupas albumiem ieguvuši multiplatīna statusu. Grupa nominēta 16 "Grammy" balvām, un no tām saņēmusi sešas, tostarp kategorijā "Labākais roka albums" par "Stadium Arcadium", "Labākais romūzikas izpildījums" – par singlu "Dani California", "Labākā rokdziesma" – par singlu "Scar Tissue" un "Labākais hārdroka vokāls" – par singlu "Give It Away". 2012. gadā grupa tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.

Daļa fanu bija tērpušies piparu formā. (Foto: Juris Rozenbergs)