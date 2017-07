Zadornovs, kurš pēdējos gados savos koncertos pamatīgi kritizējis ASV un Eiropas Savienību, kā arī Latviju, kur viņš bieži vien uzturas, pirmo reizi par savu onkoloģisko saslimšanu paziņoja aizvadītā gada rudenī. Viņš sociālajos tīklos atklāja, ka ārstēsies Latvijā. Vēlāk Krievijas prese rakstīja, ka Zadornovam vienā no Eiropas labākajām klīnikām - Šaritē Berlīnes Universitātes slimnīcā - onkoloģiskās nodaļas speciālisti veica smadzeņu biopsiju, lai noteiktu diagnozi, bet pēdējās ziņas par satīriķi bija tādas, ka, ārstēšana it kā nav devusi rezultātus un Zadornovs pārtraucis ķīmijterapijas kursus un samierinājies ar neizbēgamo – viņš tuvinieku acu priekšā izdziestot savā īpašumā Jūrmalā.

Tagad pats Mihails Zadornovs šādas runas noliedz. Viņš rakstiskā veidā atbildējis uz dažiem žurnālistu jautājumiem izdevumam “Komsomolskaja pravda”, kur gan pārsvarā stāsta par saviem nākotnes plāniem. “Es nesniedzu intervijas par savu veselību un nekomentēju savu pašsajūtu, tāpēc, ka rodas sajūta, ka žurnālistiem interesē tikai tas. Ik dienas maniem palīgiem, draugiem un tuviniekiem atskan telefona zvani ar vienu un to pašu jautājumu. Tā arī gribas pajautāt – puiši, jums nekā cita nav, ar ko nodarboties?” – pie neiejūtīgās sabiedrības vēršas Zadornovs, skaidri liekot noprast, ka nav uz nāves gultas, bet gan kaļ tālejošus plānus: “Pastāstīšu par filmu, pie kuras tagad strādā mana komanda. “Reiz Amerikā jeb Īsta krievu pasaka” – ir kā reiz par to, ka daudzi no mums dzīvē nodarbojas ne ar savām lietām, tērē laiku muļķībām. Uzņemtas jau divas trešdaļas filmas, būs jautrs un labsirdīgs kino. Kaut arī man šobrīd neizdodas būt klāt filmēšanas laukumā, komanda vienmēr uzmanīgi ieklausās manās norādēs. Žēl, vienīgi, ka ir problēmas ar finansējumu, lai filmu pabeigtu. Nākas pārcelt filmēšanu, mainīt plānus. Bet es ticu producentu organizatoriskajām spējām, domāju, ka komanda atradīs izeju no šīs grūtās situācijas. Bet mans uzdevums šobrīd – atgūties un atjaunoties, ko arī daru.”

Mihalis Zadornovs plāno doties pie šamaņiem uz Altaju, kur atlabt no onkoloģiskās slimības. (Foto: vk.com)

Žurnālisti sazinājušies arī ar Mihaila Zadornova pārstāvjiem, kas pavēstīja, kāds ir satīriķa veselības stāvoklis. “Mihails Nikolajevičs atlabst. Vienkārši viņa ārstēšanās kurss ir beidzies,” paziņoja mākslinieka PR direktore Jeļena Zavarzina.

Savukārt kāda cita satīriķim tuvu stāvoša persona atklāja, ka Zadornovs, kurš šobrīd atrodas rehabilitācijas centrā Krievijā, plāno doties uz Altaju: “Zadornovs pošas uz vienu nomaļu šamaņu ciematiņu. Paskaidrojis, ka tradicionālā medicīna kaut kādā posmā viņa ir palīdzējusi, taču tagad vairāk noderētu cita veida rehabilitācija. Zadornovs jau savulaik interesējās par budismu, kabalu un citām filozofiskām un garīgām mācībām. Viņš cer, ka viņam palīdzēs tīrais kalnu gaiss, ārstnieciskās zālītes, meditācija un šamaņu bungu skaņas.”