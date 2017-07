Positivus festivāla apmeklētāju vēderus lutinās labākie pavāri un restorāni

Izsmalcinātas delikateses, kārdinošas uzkodas un sātīgas maltītes par pieejamām cenām – Positivus festivālā neviens nepaliks izsalcis. Šogad festivāla teritorija ir piedzīvojusi vairākas izmaiņas, tostarp lielā ēdināšanas zona jeb Food Court ir sadalīta divās atsevišķās ēdināšanas zonās, kas būs novietotas citviet. Kā ik gadu, veselīgu, arī veģetāriešiem un vegāniem piemērotu ēdienkarti, piedāvās Fresh Garden zona, kas patvērusies priežu paēnā starp abām lielākajām skatuvēm. Savukārt kārdinošu un sātīgu uzkodu treileri šoreiz būs izvietoti nevis vienuviet, bet dažādās vietās visā festivāla norises teritorijā. Lai parūpētos par sātīgām brokastīm, pusdienām un vakariņām, darbosies arī tradicionālā ēdināšanas zona Positivus telšu pilsētiņā. Šogad apmeklētājus iepriecinās vēl viens jaunums – ikviens ēdinātājs piedāvās vismaz vienu maltīti, kas nemaksā vairāk par 4 eiro.

Īpaši par gardēžiem festivālā rūpēsies slavenais šefpavārs Mārtiņš Rītiņš un Slow Food Riga, piedāvājot autentiskus Fish and chips jeb zivi ar kartupeļiem britu gaumē. Savukārt grauzdētava Rocket Bean gatavos ne tikai izsmalcinātu kafiju, bet arī grilētas austeres un kanēļmaizītes. Kafijas mīļotājus gaidīs arī Caffeine Roasters, piedāvājot svaigi grauzdētu kafiju un mājās gatavotus saldumus, kā arī Paulig baristas un kafejnīca Selecte. Smūtiju cienītāji varēs uzņemt enerģijas lādiņu pie Big Boost, dažādus augļu dzērienus un uzkodas piedāvās kafejnīca Ice Garden, savukārt KoKo&Nut Co gatavos smūtijus ar musli, augļiem, sēklām un citām veselīgām piedevām.

Ātro maltīšu cienītājus iepriecinās Burger Story sātīgie burgeri, gardās Pica Lulū picas, Ezītis miglā apetītlīgie burgeri, Tacos & Buritos Tex-Mex virtuve, aromātiskie kebabi no Turkebab, nūdeles no Woki Toki un milzu picas no mobilās picērijas Pizzaland, kā arī dažādas pikantas zupas no Piparmunt Foodtruck. Un, ja gribas ko pavisam ikdienišķu – būs arī pilsētā iecienītais Narvesen ar kafiju un karstmaizēm. Tradicionālās maltītes latviešu stilā piedāvās Cafe 5 un demokrātiskais Lido, savukārt par vegāniem īpaši parūpēsies Vegan Inspiratsioon.

Uz galvenās skatuves – Pixies, Ellie Goulding un Alt-J

Uz Positivus LATTELECOM skatuves galvenie mākslinieki būs alternatīvā roka leģendas Pixies, popmūziķe Ellie Goulding un indie rokgrupa Alt-J. Uz festivāla galvenās skatuves uzstāsies arī The Lumineers, Rae Sremmurd, Maxïmo Park, José González, Kamasi Washington, Dzelzs Vilks un Trad.Attack!.

Uz festivāla otras lielākās – NORDEA skatuves – redzēsim hiphopa leģendu Grandmaster Flash, romantisko britu dziesminieku JP Cooper, dāņu alternatīvā roka apvienību Mew, kanādiešu grupu Austra, kā arī Rhye, Cigarettes After Sex, Margaret Glaspy, L.A. Salami, Julia Jacklin, Eska, Dagamba, Daddy Was A Milkman, Get Your Gun, Pienvedēja Piedzīvojumi un Baložu Pilni Pagalmi.

PALLADIUM skatuves programma šovasar ir patiesi daudznacionāla: pārgalvīgie Francobollo no Lielbritānijas, Ņujorkā bāzētie Teachers, austrāliete Rachel Claudio & Rick Feds no Latvijas, Izraēlas grupa Bucharest, kā arī pašmāju mākslinieki Raimonds Tiguls & Moonlight Sound Design, MESA, Satellites LV, Bandmaster, Fakts, Edavārdi, Singapūras Satīns, Chris Noah un Ezeri. Uz šīs skatuves redzēsim arī piecus daudzsološus igauņu māksliniekus no Tallinn Music Week programmas: Beyond Beyond, Okym & Tiiu, Lepatriinu, Go Away Bird un Mauno Meesit.

Uz ELECTRIC ROOM skatuves pasaules labāko klubu atmosfēru radīs spoža dīdžeju buķete – te uzstāsies Losandželosā mītošais producents un dīdžejs Kingdom, populārais itāļu dīdžejs Crookers, beļģu producents un dīdžejs Aeroplane, filigrānais MPC sampleru meistars araabMUZIK, kā arī DJ Aspirins vs Toms Grēviņš, DJ Rudd, Noëp, Nightwave, DJ Nova, Niklāvz, RudeLies, Makree un Rīgas DJ Skola: DJ Dubra, DJ Pm2theam, DJ Aspirins.

Priežu ieskautā DABAS SKATUVE Salacgrīvas kāpās pulcēs konceptuālus mūzikas projektus, izteiksmīgus solo māksliniekus, pozitīvi uzlādētu improvizācijas teātri un komiķu stāvizrādes. Šeit sastapsim tādus vārdus kā ģitārists Mārcis Auziņš, jaunā mūziķe Tīna Šipkēvica, izteiksmīgā repere Viņa, viens no vadošajiem jaunās paaudzes džeza ģitāristiem Matīss Čudars, kā arī komponists un pianists Platons Buravickis. Kāpās sanākušos klausītājus priecēs grupas Tehnikums, Polifauna, Mad Ant, Kosmodisks, Oriole & VJ Linda Konone, Āres, Sign Libra, DJ Music DJ, Pachamama Beats, Kapelmeistars Group un Sūdi, bet par smieklu devu parūpēsies Rīgas Improvizācijas Teātris, Comedy Latvia, Comedy Estonia un Sieviešu Stendaps.