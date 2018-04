17. aprīļa jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

JUBILĀRI LATVIJĀ

1987. gadā Gints Reinolds - riteņbraucējs.

1980. gadā Igors Kazakēvičs - vieglatlēts.

1963. gadā Agita Bērza - zvērināta advokāte.

1962. gadā Vitālijs Samoilovs - olimpiskais čempions, hokejists, vārtsargu treneris.

1959. gadā Īra Rozentāle - gleznotāja.

1956. gadā Juris Dambis - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs.

1950. gadā Juris Borzovs - Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes datorikas nodaļas dekāns, Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūta direktors.

1950. gadā Ilmārs Veide - AAS "Ergo Latvija" Transportlīdzekļu, civiltiesiskās un personu apdrošināšanas departamenta direktors.

JUBILĀRI PASAULĒ

1985. gadā Žo Vilfrīds Tsonga - franču tenisists.

1979. gadā Eriks Brīvers - kanādiešu hokejists.

1974. gadā Viktorija Bekhema - modes dizainere, bijusī britu popgrupas "Spice Girls" dalībniece.

1972. gadā Dženifera Gārnere - amerikāņu aktrise.

1964. gadā Meinards Kīnens - amerikāņu dziedātājs ("Tool", "A Perfect Circle").

1959. gadā Šons Bīns - angļu aktieris.

1957. gadā Niks Hornbijs - angļu rakstnieks.

1954. gadā Rikardo Patrēze - itāļu F-1 pilots.

1950. gadā Laverna Skota Kaldvela - amerikāņu aktrise.

1948. gadā Jans Hammers - čehu komponists.

1942. gadā Deivids Bredlijs - britu aktieris (visplašāk pazīstamā loma - Arguss Filčs "Harija Potera" filmās).

1940. gadā Bilijs Furijs - britu mūziķis (miris 1983.gadā).

1918. gadā Viljams Holdens - amerikāņu aktieris (miris 1981.gadā).

1916. gadā Helenio Herrera - argentīniešu izcelsmes franču futbolists un treneris (miris 1997.gadā).

1903. gadā Gregors Pjatigorskis - krievu čellists (miris 1976.gadā).

1885. gadā Karena Bliksena - dāņu rakstniece (mirusi 1962.gadā).

1837. gadā Džons Morgans - amerikāņu finansists (miris 1913.gadā).

NOTIKUMI LATVIJĀ

2007. gadā līdz 27.aprīlim Latvijā strādā Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) misija, lai sagatavotu ikgadējo ziņojumu par Latviju, kuru pēc tam paredzēts skatīt SVF Direktoru valdei.

2006. gadā ārlietu ministrs Artis Pabriks (TP) līdz 19.aprīlim uzturas oficiālā vizītē Ēģiptē, lai aktivizētu abu valstu sadarbību ekonomikā un kultūras jomā, kā arī attīstītu politisko dialogu ar vienu no ietekmīgākajām Arābu līgas valstīm. Vizītes gaitā ministrs Kairā tiekas ar Ēģiptes ārlietu ministru Ahmedu Abulu Geitu, Tautas Asamblejas spīkeru Ahmedu Fatī Soruru un Arābu līgas ģenerālsekretāru Amru Musu, lai pārrunātu Latvijas un Ēģiptes turpmākās sadarbības iespējas.

2004. gadā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga turpina valsts vizīti Ķīnā, kur viesojas Honkongā.

2003. gadā Atēnās notiek Eiropas konference, kurā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un kandidātvalstu līderi pārrunā ES politiku pret savienības kaimiņvalstīm. Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga konferencē norāda, ka Latvija atbalstīs ES kaimiņvalstu drīzāku integrāciju ES, lai paplašinātu drošības un labklājības telpu ap ES.

2002. gadā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga uzturas valsts vizītē Slovēnijas Republikā. Tiek parakstīti līgumi par Latvijas un Slovēnijas sadarbību aizsardzības jomā un par dubulto nodokļu neaplikšanu.

2001. gadā Ministru kabinets atbalsta aizsardzības ministra Ģirta Valda Kristovska priekšlikumu un atbrīvo no ieņemamā amata Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku komandieri, pulkvežleitnantu Ojāru Ivanovu. Gaisa spēku komandieris no amata tiek atbrīvots dažādu pārkāpumu dēļ Gaisa spēkos, par ko viņš disciplināri sodīts.

1999. gadā SIA "Baltijas autobusu līnijas" sadarbībā ar "Eiro Line" atklāj autobusu līniju Rīga-Sanktpēterburga.

1998. gadā Rīgā notiek pirmā Baltijas valstu un Ziemeļvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūciju konference, kuras laikā tiek parakstīts sadarbības līgums par informācijas apmaiņu.

1997. gadā tiek izveidota Saeimas parlamentārā izmeklēšanas komisija G-24 kredītu piešķiršanas pareizības, to atmaksāšanas iespēju un personiskās atbildības noteikšanai.

1993. gadā notiek Latvijas Kristīgo demokrātu savienības 1.kongress.

NOTIKUMI PASAULĒ

2013. gadā sprādzienā mākslīgā mēslojuma rūpnīcā Teksasā ASV iet bojā 15 cilvēki un 160 tiek ievainoti.

2009. gadā Stokholmas tiesa pasludina spriedumu četriem failu apmaiņas vietnes "The Pirate Bay" vadītājiem, atzīstot viņus par vainīgiem autortiesību pārkāpšanā un piespriežot viņiem gadu ilgu cietumsodu. Saskaņā ar tiesas lēmumu Frederikam Neijam, Godfridam Svartholmam, Pēteram Sundem un Karlam Lundstrēmam jāatlīdzina arī nelikumīgas lejupielādēšanas dēļ radušos zaudējumus 30 miljonu Zviedrijas kronu (1,9 miljonu latu) apmērā.

2004. gadā Izraēlas helikoptera uzbrukumā tiek nogalināts islāma fundamentālistu kustības "Hamas" līderis Abdels Azizs al Rantisi, kurš sevi raksturoja kā "Hamas" politiķi, kuram nav sakaru ar grupējuma militāro spārnu, bet kuru Izraēla tomēr uzskatīja par galveno kaujinieku uzbrukumu koordinētāju.

2002. gadā bijušais kaujinieku līderis Šanans Gusmao tiek pasludināts par pirmo Austrumtimoras prezidenta vēlēšanu uzvarētāju.

1997. gadā 78 gadu vecumā mirst bijušais Izraēlas prezidents Haims Hercogs.

1996. gadā vienā no Brazīlijas vēsturē asiņainākajiem incidentiem policija nošauj 19 zemi zaudējušus zemniekus.

1989. gadā pēc septiņus gadus ilga aizlieguma Polijas komunistu valdība legalizē arodbiedrību "Solidaritāte".

1984. gadā britu policijas konsteble Aivonna Flečere tiek nošauta no Lībijas Tautas biroja ēkas Londonā, pie kuras tajā laikā notiek neliela demonstrācija. Šis notikums noved pie 11 dienas ilga ēkas aplenkuma.

1975. gadā Sarkano khmeru kaujinieki ieņem Kambodžas galvaspilsētu Pnompeņu un uzsāk terora kampaņu, kurā dzīvības zaudēja vairāk nekā miljons cilvēku.

1970. gadā neveiksmīgās amerikāņu kosmiskās misijas "Apollo 13" dalībnieki veiksmīgi atgriežas uz Zemes.

1969. gadā "Prāgas pavasara" reformu kustības līderis Aleksandrs Dubčeks atkāpjas no Čehoslovākijas Komunistiskās partijas ģenerālsekretāra amata un viņa vietā tiek iecelts Gustavs Hušaks.

1964. gadā amerikāniete Džerija Moka kļūst par pirmo sievieti, kas apceļojusi zemeslodi pa gaisu. Lidojums ilga 29 dienas un noslēdzās 17.aprīlī.

1961. gadā ASV atbalstītie Kubas emigranti mēģina iebrukt salā, tomēr pēc trīs dienas ilgas kaujas, kurā simts uzbrucēju tika nogalināti un tūkstotis sagūstīti, apvērsuma mēģinājums izgāžas.

1957. gadā Kipras arhibīskaps Makarijs atgriežas Atēnās pēc 13 mēnešu trimdas Seišeļu salās.

1945. gadā ASV pulkvežleitnants Boriss Pešs Vācijas pilsētā Štrasfurtē konfiscē pustonnu urāna, lai kavētu Padomju Savienības plānus izgatavot atombumbu.

1941. gadā Otrajā pasaules karā Dienvidslāvijas armija un valdība Belgradā padodas nacistiskajai Vācijai. Tajā pašā dienā britu gaisa spēki evakuē no valsts Dienvidslāvijas karali Pēteri.

1924. gadā, apvienojoties kompānijām "Metro Pictures", "Goldwyn Pictures" un "Louis B. Mayer Company" tiek dibināta kinostudija "Metro-Goldwyn-Mayer".

1895. gadā tiek parakstīts Simonoseki līgums, kas noslēdz pirmo ķīniešu-japāņu karu. Sakautie ķīnieši ir spiesti atteikties no savām pretenzijām uz Koreju un atdot Japānai vēl dažas teritorijas, ieskaitot Taivānas salu.

1815. gadā noslēdzas Tamboras vulkāna izvirdumi Indonēzijā, kas tieši vai netieši prasa gandrīz 100 000 cilvēku dzīvības. Šie bija spēcīgākie pasaulē jebkad reģistrētie vulkāna izvirdumi un to sekas bija jūtamas arī citviet pasaulē.

1521. gadā Martins Luters runā Vormsas asamblejai atsakās atteikties no savas mācības.

1492. gadā Spānija noslēdz līgumu ar Kristoforu Kolumbu par došanos kuģojumā uz Āziju pēc garšvielām.