12. aprīļa jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1941. gadā Imants Skrastiņš - aktieris.

1950. gadā Inese Riņķe - mākslas zinātniece, "Rīgas galerijas" vadītāja un izstāžu kuratore.

1962. gadā Laila Kirmuška - Valsts leļļu teātra aktrise.

1962. gadā Vigo Račevskis - sitaminstrumentālists, Mūzikas akadēmijas pasniedzējs.

1974. gadā Arnis Vecvagars – basketbola treneris.

Jubilāri pasaulē

1839. gadā Nikolajs Prževaļskis - krievu zinātnieks (miris 1888.gadā).

1923. gadā Ena Millere - amerikāņu aktrise un dejotāja (mirusi 2004.gadā).

1933. gadā Monserata Kabaljē - katalāņu soprāns.

1940. gadā Herbijs Henkoks - amerikāņu džeza pianists un komponists.

1941. gadā Bobijs Mūrs - angļu futbolists (miris 1993.gadā).

1947. gadā Toms Klensijs - amerikāņu rakstnieks.

1947. gadā Deivids Letermens - amerikāņu televīzijas šova zvaigzne.

1950. gadā Flavio Briatore - itāļu uzņēmējs un F-1 komandas "Renault" vadītājs.

1956. gadā Endijs Garsija - Kubā dzimis aktieris.

1961. gadā Lisa Džerarda - austrāliešu dziedātāja ("Dead Can Dance").

1962. gadā Ārts Aleksakis - amerikāņu mūziķis ("Everclear").

1971. gadā Nikolass Brendons - amerikāņu aktieris.

1971. gadā Šennena Dohertija - amerikāņu aktrise.

1976. gadā Breds Millers - amerikāņu basketbolists.

1978. gadā Gajs Berrimens - britu mūziķis ("Coldplay").

1979. gadā Klēra Deinsa - amerikāņu aktrise.

1980. gadā Braiens Makfeidens - īru dziedātājs.

1983. gadā Jeļena Dokiča - Austrālijas tenisiste.

Notikumi Latvijā

1995. gadā Saeima pieņem likumu par komunistiskā vai nacistiskā režīma represēto personu statusu.

1995. gadā Saeima apstiprina izmaiņas kriminālkodeksā, kas paredz palielināt sodu par nelegālu iebraukšanu Latvijas Republikā un par nelegālu cilvēku transportu caur Latvijas teritoriju.

2000. gadā Ministru prezidents Andris Šķēle oficiāli iesniedz demisijas rakstu Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai.

2004. gadā Kuldīgas vēsturiskajā centrā izceļas ugunsgrēks, kas izposta vairākas ēkas. Kopumā ugunsnelaime skar deviņas būves, kas atrodas Smilšu, Liepājas un Putnu ielas rajonā. Ugunsgrēkā stipri cieš trīs ēkas.

2005. gadā Ministru kabinets pieņem rīkojumu par valsts aģentūras "Jaunie trīs brāļi" izveidošanu, kura atradīsies kultūras ministra pārraudzībā un nodrošinās Latvijas Nacionālās bibliotēkas, akustiskās koncertzāles un Laikmetīgās mākslas muzeja ēku būvniecību.

2006. gadā pēc tikšanās ar Latvijas Nacionālā teātra kolektīvu kultūras ministre Helēna Demakova (TP) paziņo, ka nolēmusi šī teātra direktora amatā iecelt bijušo Nacionālās radio un televīzijas padomes priekšsēdētāju Ojāru Rubeni.

Notikumi pasaulē

1606. gadā Lielbritānijas karalistes un Ziemeļīrijas karogs tiek apstiprināts par Lielbritānijas nacionālo karogu.

1633. gadā sākas oficiāla inkvizīcijas izmeklēšana pret Itālijas fiziķi, astronomu un filozofu Galileo Galileju, kuru inkvizīcija apsūdz ķecerībā.

1861. gadā Konfederātu spēkiem atklājot uguni uz Samtera fortu Čārlstonas ostā Dienvidkarolīnā, sākas Amerikāņu pilsoņu karš.

1864. gadā Amerikāņu pilsoņu kara laikā Tenesī štatā notiek Pillovas forta slaktiņš, kad ģenerāļa Natana Bedforda Foresta vadītie konfederātu spēki nogalina lielāko daļu melnādaino karavīru, kas viņiem padevušies.

1945. gadā mirst ASV prezidents Frenklins Rūzvelts, kurš vadīja valsti četrus termiņus. Prezidenta pienākumus pārņem Harijs Trūmens.

1954. gadā Bils Heilijs un "The Comets" ieraksta dziesmu "Rock Around the Clock", kas ievada rokenrola revolūciju un visā pasaulē tiek pārdota apmēram 25 miljonos eksemplāru, tolaik kļūstot par otro visvairāk pārdoto dziesmu aiz Binga Krosbija "White Christmas".

1961. gadā Padomju Savienības kosmonauts Jurijs Gagarins kļūst par pirmo cilvēku, kas devies kosmosā, ar kosmosa kuģi "Vostok I" lidojumā Zemes orbītā pavadot 108 minūtes.

1963. gadā jūras šaurumā pie Dānijas saduras padomu kodolzemūdene "K-33" un Somijas kravas kuģis "M/S Finnclipper". Kaut arī abi kuģi ir nopietni bojāti, tiem abiem izdodas sasniegt ostu.

1968. gadā no ASV militārās bāzes Dagvejā, Jūtas štatā noplūst nervu gāze VX, Skalla ielejā nogalinot vairākus tūkstošus aitu.

1981. gadā 66 gadu vecumā mirst smagā svara bokseris Džo Luiss, kurš rekordilgi saglabāja pasaules čempiona titulu - 12 gadus. Savā profesionālajā karjerā Luiss uzvarēja 68 no 71 cīņas.

1981. gadā no Keipkarnaveralas Floridā tiek palaists pasaules pirmais daudzkārt izmantojamais kosmosa kuģis "Columbia".

1997. gadā tikai dažas stundas pirms Romas pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes kara izpostītās Bosnijas galvaspilsētā Sarajevā policija atrod 20 prettanku mīnas zem tilta, kas atrodas ceļā no lidostas uz pilsētu.

1999. gadā Kosovas konflikta laikā NATO raidīta raķete trāpa vilcienam Serbijā, nogalinot 14 cilvēkus.

2002. gadā 96 gadu vecumā mirst ilggadējais Irānas opozīcijas līderis Jadolla Sahabi, kurš cīnījās pret amerikāņu un britu dominanci, bet vēlāk - pret islāma ekstrēmismu.

2006. gadā 77 gadu vecumā mirst Indijas kino leģenda Radžkumars, kurš piedalījās vairāk nekā 200 filmās. Sērojošo fanu sarīkotajos grautiņos dzīvības zaudēja septiņi cilvēki.