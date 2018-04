3. aprīļa jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1981. gadā Toms Juhņevičs - pianists.

1971. gadā Vitālijs Astafjevs - bijušais futbolists, spēlējis pussarga pozīcijā, bijis ilggadējais Latvijas futbola valstsvienības kapteinis. Tagad - trenera palīgs.

1963. gadā Irēna Riekstiņa - Tūrisma aģentūras "CWT Latvia" direktore.

1959. gadā Ēriks Jēkabsons - latviešu luterāņu mācītājs, politiķis un bijušais Latvijas iekšlietu ministrs.

1958. gadā Baiba Pētersone - Vidzemes Augstskolas docente.

1952. gadā Jānis Juška - izdevniecību "Tapals" un "Nordik" direktors.

1948. gadā Ingrīda Kalniņa - zvērināta advokāte.

1938. gadā Raisa Andrēziņa - Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras profesore, Gaiļezera bērnu psihoneiroloģiskās klīnikas vadītāja.

1913. gadā Alfejs Bromults - gleznotājs.

1905. gadā Arvīds Egle - gleznotājs, pedagogs, Rēzeknes mākslinieku kopas organizētājs un biedrs.

1865. gadā Teodors Zeiferts - latviešu pedagogs, dzejnieks, literatūrkritiķis un literatūrvēsturnieks. (Miris 1929.gadā.)

Jubilāri pasaulē

1978. gadā Tomijs Hāss - vācu tenisists.

1972. gadā Dženija Gārta - amerikāņu aktrise, kas plašāk pazīstama ar Kellijas Teilores lomu seriālā "Beverly Hills 90210".

1968. gadā Sebastjans Bahs - kanādiešu dziedātājs ("Skid Row").

1968. gadā Džeimijs Hjūlets - britu ilustrators ("Tank Girl" un "Gorillaz").

1964. gadaā Bjarne Rīss - dāņu riteņbraucējs.

1961. gadā Edijs Mērfijs - amerikāņu komiķis un aktieris.

1958. gadā Aleks Boldvins - amerikāņu aktieris.

1948. gadā Karloss Salinass - bijušais Meksikas prezidents.

1941. gadā Karls Bēnišs - BASE jeb izpletņlēkšanas no fiksēta objekta kustības aizsācējs (miris 1984.gadā).

1930. gadā Helmūts Kols - bijušais Vācijas kanclers.

1924. gadā Marlons Brando - amerikāņu aktieris (miris 2004.gadā).

1924. gadā Dorisa Deja - amerikāņu aktrise.

1921. gadā Džana Sterlinga - amerikāņu aktrise (mirusi 2004.gadā).

1893. gadā Leslijs Hovards - angļu aktieris (miris 1943.gadā).

1881. gadā Alčide De Gasperi - Itālijas premjerministrs (miris 1954.gadā).

1783. gadā Vašingtons Ērvings - amerikāņu rakstnieks (miris 1859.gadā).

1367. gadā Henrijs IV - Anglijas karalis (miris 1413.gadā).

1151. gadā Igors Svjatoslavičs - krievu kņazs (miris 1202.gadā).

Notikumi Latvijā

2008. gadā Saeima galīgajā lasījumā pieņem grozījumus Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) projekta īstenošanas likumā un "Gaismas pils" nodošanas ekspluatācijā termiņu pagarināja no šā gada 18.novembra līdz 2012.gada 18.novembrim.

2008. gadā tiek dibināta AS "Dinamo Rīga". Šī akciju sabiedrība nepieciešama hokeja komandas izveidošanai spēlēšanai Kontinentālajā hokeja līgā. AS dibinātāji ir Aigars Kalvītis, Viesturs Koziols, Kirovs Lipmans, Aldis Pauniņš, Guntis Rāvis, Juris Savickis, Guntis Ulmanis un "Itera Latvija".

2008. gadā Latvijas Radio kļūst par pirmo radio raidorganizāciju pasaulē un pirmo masu mediju organizāciju Eiropā, kas saņem mediju kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu "ISAS BC 9001:2003". ISAS BC ir specifiski elektroniskajiem medijiem pielāgots kvalitātes vadības sistēmas standarts, kas izveidots uz kvalitātes vadības standarta ISO 9001 pamata. Šo standartu, apvienojot mediju organizāciju darbības principus, kas ir kopīgi visiem plašsaziņas līdzekļiem, izveidojis Mediju un sabiedrības fonds Šveicē, kas ir starptautisku mediju profesionāļu organizācija.

2007. gadā sākas parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas Satversmes 72.panta kārtībā apturētajiem grozījumiem Valsts drošības iestāžu likumā un Nacionālās drošības likumā.

2007. gadā aviokompānija "Ryanair" atklāj lidojumus no Rīgas uz Vācijas pilsētu Brēmeni, kas turpmāk notiek trīs reizes nedēļā.

2007. gadā Rīgas domes priekšsēdētājs Jānis Birks (TB/LNNK) un Tbilisi mērs Georgijs Ugulava paraksta vienošanos par galvaspilsētu sadarbību.

2007. gadā, lai pievērstu iedzīvotāju un valdības uzmanību kravas transportlīdzekļu garajām rindām pie Latvijas un Krievijas robežas, kas sniedzas vairāk nekā 40 kilometru garumā, un meklētu nekavējošus risinājumus situācijas regulēšanai, Ludzas rajona ārkārtas situāciju komisija nolemj izsludināt ārkārtas situāciju rajonā. Lai jautājumu risinātu, 8.novembrī Saeima pieņem grozījumus likumā "Par autoceļiem", kas paredz iespēju pirms Latvijas-Krievijas robežas šķērsošanas Terehovas un Grebņevas robežkontroles punktiem izveidot speciālus maksas stāvlaukumus kravas transportlīdzekļiem. Tomēr pierobežā vēl joprojām veidojas rindas: garākā automašīnu rinda uz Latvijas un Krievijas robežas izveidojas 24.decembrī, kad izbraukšanu no valsts Terehovas un Grebņevas robežkontroles punktā gaida kopumā 2220 transportlīdzekļu. Ārkārtas situāciju atceļ 2008.gada 24.janvārī.

2006. gadā Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā atzīmē 15 gadu jubileju.

2006. gadā SIA "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" direktora amata pienākumus sāk pildīt Valda Bratka.

2005. gadā Latvijā vizītē ierodas ASV valsts sekretāra vietnieks Roberts Zēliks. Viņš tiekas ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, premjerministru Aigaru Kalvīti (TP) un ārlietu ministru Arti Pabriku (TP), lai apspriestu ASV un Latvijas attiecības.

2004. gadā Jūrmalā tiekas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu vadītāji. Tikšanās laikā Lietuvas Seima priekšsēdētājs Artūrs Paulausks, Igaunijas parlamenta Rīgikogu priekšsēdētāja Ene Ergma un Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre vienojas, ka līdz ar Baltijas valstu iestāju Eiropas Savienībā (ES) un NATO, ir nepieciešams reorganizēt Baltijas Asambleju, lai Baltijas valstu sadarbība būtu efektīvāka gan ES, gan NATO.

2003. gadā prokurors Staņislavs Nazarovs tiek aizturēts par 50 000 ASV dolāru (29 150 latu) kukuļa prasīšanu no bijušā policista Jurija Kreslova. Augstākā tiesa 2005.gada 16.septembrī Nazarovam piesprieda brīvības atņemšanu uz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu.

2003. gadā Saeima galīgajā lasījumā pieņem grozījumus likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", kas nosaka lauku apvidu zemes iegādes ierobežojumus Eiropas Savienības (ES) un citu valstu pilsoņiem, kā arī tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem nav Latvijas pilsonības. Likuma grozījumi nosaka, ka no 2004.gada 1.maija līdz 2011.gada 1.maijam ES pilsoņi lauksaimniecības un meža zemi varēs iegūt īpašumā, ja vēlēsies nodarboties ar lauksaimniecību kā pašnodarbinātas personas un vismaz trīs gadus Latvijā nepārtraukti būs nodarbojušies ar lauksaimniecību.

2003. gadā, pildot Ministru prezidenta Einara Repšes uzdevumu, visās Latvijas Valsts policijas pārvaldēs tiek uzsākta policistu palīgu apliecību atsavināšana. Saistībā ar policijas palīgiem Valsts policijā notikušas vairākas dienesta pārbaudes un sodītas vairākas amatpersonas.

2002. gadā Rīgā notiek visas Latvijas zemnieku sanāksme, kurā tika apspriesta rezolūcija par Latvijas pozīciju iestāšanās sarunās Eiropa Savienībā (ES). Latvijas zemnieku sapulce pauž gatavību arī turpmāk sekot sarunu gaitai, nepieļaut nesamērīgu un nepieņemamu priekšlikumu pieņemšanu un jautājumu nerisināšanas gadījumā pārskatīt Latvijas dalību ES.

2001. gadā Ministru prezidents Andris Bērziņš Stokholmā tiekas ar Zviedrijas premjerministru Jēranu Personu, Lietuvas premjerministru Rolandu Paksu un Igaunijas premjerministru Martu Lāru.

2000. gadā Polijas pilsētā Katovicē tiek atklāts Latvijas Republikas Goda konsulāts.

Notikumi pasaulē

2016. gadā no Panamas juridiskās firmas "Mossack Fonseca" datu centra medijos tiek nopludināti 11,5 miljoni nodokļu dokumentu, kuros redzams, ka šī firma palīdzējusi pasaules politiķiem un slavenībām slēpt savus aktīvus no nodokļu iestādēm. "Panamas dokumentos" minēti 12 pašreizējie vai bijušie valstu vai valdību vadītāji, kā arī sporta un kino zvaigznes.

2007. gadā 69 gadu vecumā mirst Āzijas bagātākā sieviete Nina Vana.

2007. gadā Francijas ātrvilciens TGV sasniedz jaunu ātruma rekordu, traucoties ar ātrumu 574,8 kilometri stundā.

2003. gadā ASV Kongress apstiprina gandrīz 80 miljardu ASV dolāru iedalīšanu Irākas kara finansēšanai, galveno sabiedroto atlīdzināšanai, pretterorisma cīņas apmaksāšanai un finanšu grūtības nonākušo aviokompāniju atbalstīšanai.

1999. gadā Belgradā sprāgst pirmās NATO spēku nomestās bumbas, Dienvidslāvijas galvaspilsētai piedzīvojot pirmo uzlidojumu kopš Otrā pasaules kara.

1996. gadā ASV tiek aizturēts "Unabombers" Teds Kačinskis, kurš nosūtīja 16 vēstuļbumbas, kuru sprādzienos bojā gāja trīs cilvēki.

1991. gadā ANO Drošības padome apstiprina rezolūciju par pamieru Persijas līcī, liekot Irākai atteikties no masu iznīcināšanas ieročiem un konfiscējot daļu no naftas peļņas, lai izmaksātu reparācijas.

1991. gadā 86 gadu vecumā mirst britu rakstnieks Greiams Grīns.

1982. gadā ANO Drošības padome nobalso par rezolūciju, pieprasto Argentīnai izvest spēkus no Folklendu salām.

1975. gadā par pasaules čempionu šahā kļūst Anatolijs Karpovs pēc tam, kad amerikāņu šahists Bobijs Fišers atsakās aizstāvēt savu titulu.

1973. gadā Ņujorkā tiek izdarīts pirmais mobilā telefona zvans.

1956. gadā Miltona Bērla televīzijas šovā uzstājas Elviss Preslijs ar dziesmu "Heartbreak Hotel", ko vēro aptuveni 25% ASV iedzīvotāju.

1950. gadā mirst vācu komponists Kurts Veils, kurš vislabāk pazīstams ar savu "Trīsgrašu operu".

1949. gadā Transjordānija paraksta savstarpējas neuzbrukšanas līgumu ar jaundibināto valsti Izraēlu.

1948. gadā ASV prezidents Harijs Trūmens paraksta Māršala plānu par sešu miljardu ASV dolāru palīdzības iedalīšu Otrā pasaules karā cietušo Eiropas valstu atjaunošanai.

1941. gadā Ungārijas, Itālijas un Vācijas spēki ieiet Dienvidslāvijā.

1936. gadā ASV tiek izpildīts nāves sods Ričardam Bruno Hauptmanam, kurš notiesāts par amerikāņu aviatora Čārlza Lindberga 20 mēnešus vecā dēla Čārlza Augusta Lindberga II nolaupīšanu un nogalināšanu.

1933. gadā četri briti divos "Westland" divplākšņos veic pirmo lidojumu pār Everestu Himalajos.

1922. gadā par PSRS Komunistiskās partijas ģenerālsekretāru kļūst Josifs Staļins.

1895. gadā Lielbritānijas tiesa sāk izskatīt rakstnieka Oskara Vailda iesniegto sūdzību par viņa apmelošanu. Tiesas process galu galā noslēdzās ar Vailda apcietināšanu, tiesāšanu un ieslodzīšanu cietumā par homoseksualitāti.

1885. gadā vācu inženieris Gotlībs Daimlers saņem Vācijas patentu viņa radītajam dzinējam.

1882. gadā amerikāņu noziedznieks Roberts Fords nogalina ASV likumsargu meklēto noziedznieku Džesiju Džeimsu, saņemot par to 5000 ASV dolāru atlīdzību.

1559. gadā līdz ar Kato-Kambrezī miera līguma parakstīšanu beidzas Itālijas kari.