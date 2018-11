Bankā informē, ka "SEB banka" vairs neizsniegs un neaizvietos kodu kartes, jo šis risinājums ir novecojis un neatbilst mūsdienu informācijas tehnoloģiju drošības standartiem. Tā vietā banka aicina izvēlēties viedtālruņu bezmaksas lietotni "Smart-ID" vai kodu kalkulatoru.

Tāpat tiks palielināta komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu bankomātos, ja tiek pārsniegts bezmaksas limits, kas ir 600 eiro mēnesī. Šobrīd maksa par skaidras naudas izņemšanu bankomātā, kalendārā mēneša laikā pārsniedzot 600 eiro no visiem klienta kontiem, ir 0,2% no darījuma summas, bet turpmāk tā būs 0,29% no darījuma summas.

"SEB banka" palielinās arī maksu par skaidras naudas izņemšanu citas bankas bankomātos - šobrīd maksa par skaidras naudas izņemšanu citu banku bankomātos ir 1,5% no darījuma summas, bet ne mazāk kā 2,13 eiro, savukārt turpmāk maksa būs 2% no darījuma summas, bet ne mazāk kā trīs eiro.

Turpmāk vairs nebūs pieejams arī "Senioru komplekts". Šī pakalpojuma lietotājus banka aicina izvēlēties "Pamata komplektu", "Aktīvo komplektu" vai bankas pakalpojumus par standarta cenu.

Tāpat "SEB banka" vienādos komisijas maksas par debetkaršu aizvietošanu un pazeminātas komisijas maksas par kredītkaršu aizvietošanu.

Savukārt juridiskajām personām banka mainīs mēneša maksu par konta uzturēšanu, kā arī palielinās komisijas maksu par dokumentu pirmreizējo pārbaudi nerezidentiem juridiskām personām un Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru īpašnieki, patiesie labuma guvēji vai paraksttiesīgās personas ir nerezidenti.

Šobrīd juridiskajām personām (rezidentiem) mēneša maksa par norēķinu konta apkalpošanu ir 3,56 eiro, bet turpmāk tā būs pieci eiro. Savukārt konta uzturēšanas mēneša maksa nerezidentiem, kas ir Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ) reģistrētas juridiskas personas, šobrīd ir 10 eiro, bet turpmāk būs 30 eiro, bet nerezidentiem, kas ir ārpus EEZ reģistrētas juridiskas personas - maksa samazināsies no 50 eiro līdz 30 eiro.

Komisijas maksa par dokumentu pirmreizējo pārbaudi juridiskām personām turpmāk būs pēc vienošanās, bet ne mazāk kā 500 eiro.

Pēc aktīvu apmēra "SEB banka" ir trešā lielākā banka Latvijā.