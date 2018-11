Jaunā "top!" veikala platība ir 420 kvadrātmetri, un tas atrodas Zalves ielā 46a, Šampēterī, Rīgā.

"Mārksmens" līdzīpašniece Dace Broka sacīja, ka šis ir uzņēmuma pirmais veikals Rīgā, tāpēc daudz pētīts par vietējo iedzīvotāju paradumiem, lai pielāgotu sortimentu pircēju vēlmēm tā, lai nepieciešamo varētu atrast savā piemājas veikalā. "Esam izstrādājuši optimāli preču sortimentu dažādās preču kategorijās. Šampētera iedzīvotājiem piedāvāsim arī pašu gatavotos konditorejas un kulinārijas produktus, kā arī vietējo ražotāju produkciju," teica Broka.

"Mārksmens" ir viens no veikalu tīkla "top!" partneriem ar 100% vietējo kapitālu. Uzņēmumam pieder 26 vietējie veikali "top!" - seši "mini top!" un 20 "top!" veikali, kas pieejami 22 Latvijas pilsētās: Aucē, Baldonē, Bauskā, Bēnē, Codē, Dobelē, Elejā, Gardenē, Iecavā, Irlavā, Jaunbērzē, Jaunpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Līvbērzē, Mežciemā, Nākotnē, Šķibē, Staļģenē, Uzvarā, Zaļeniekos un tagad arī Rīgā.

Nostiprinot veikala tīkla "top!" tirgus pozīcijas, kopumā šogad atvērti septiņi jauni veikali dažādās Latvijas pilsētās.

Veikalu tīkls "top!" ir Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls, kurā ar preču zīmi "top!" Latvijā patlaban darbojas 271 pārtikas veikals, no tiem 151 "top!" un 120 "mini top!", kuri pieder 20 vietējiem uzņēmumiem: SIA "Firma Madara 89", AS "LPB", AS "Diāna", SIA "Lars Limited", SIA "Gabriēla", SIA "Dekšņi", SIA "Mārksmens", SIA "Madara 93", SIA "AA & Co", SIA "Krista-A", AS "Roga-Agro", SIA "Essa", SIA "G.A.L.", SIA "Lekon", SIA "Ogres prestižs", SIA "Pārtikas veikalu grupa", SIA "Oregano", SIA "SP", SIA "Palmas-S" un SIA "LM Jūrmala".