Kā liecina Ministru kabineta ārkārtas sēdē atbalstītais FM 2019.gada budžeta plāna projekts, veselības aprūpes budžets šogad sasniedzis 4% IKP, kā arī veido 10,6% no vispārējiem valdības izdevumiem, līdzīgi arī nākamgad veselības budžetam vajadzētu saglabāties 4% apmērā no IKP, tam veidojot 10,9% no vispārējiem valdības izdevumiem.

Kā iepriekš informēja VM, 2016.gadā veselības aprūpes finansējums veidoja 10% no vispārējiem valdības izdevumiem, kā arī 3,10% no IKP, bet pērn šis budžets veidoja 9,85% no vispārējiem valdības izdevumiem un 3,14% no IKP. Vienlaikus Veselības aprūpes finansēšanas likumā pausts, ka veselības aprūpes finansējumam vismaz 4% no IKP būtu jāsasniedz 2020.gadā.

VM pārstāvis Oskars Šneiders norādīja, ka ministrijas rīcībā nav informācijas, kāpēc dokumentā norādīts, ka veselības aprūpes budžets jau šogad sasniedzis 4% no IKP, jo, pēc VM aprēķiniem, tas veido 3,5% no IKP, turklāt arī nākamgad tas saglabāsies apmēram tāds pats, proti, 3,5% no IKP. Ministrija lūgusi FM skaidrot, kā veikti tās aprēķini.

Tikmēr FM Komunikācijas departamenta vadītājs Aleksis Jarockis aģentūrai LETA skaidroja, ka vispārējās valdības izdevumi veselībai ir plašāks jēdziens nekā Veselības ministrijas bāzes izdevumi, proti, FM dokumentā tiek runāts par vispārējās valdības izdevumiem veselībai, nevis VM bāzes izdevumiem, kas veido 3,5% no IKP.

Jarockis norādīja, ka starpību starp vispārējo valdības izdevumu apmēru veselības aprūpei 4% no IKP un VM 2018.gada bāzē paredzēto finansējumu 3,5% no IKP veido FM novērtējums par slimnīcu pašu izdevumiem, pašvaldību izdevumiem veselības funkcijai, citu ministriju izdevumiem, kas pēc izdevumu funkcijas attiecināmi uz izdevumiem veselībai, kā arī Eiropas Savienības fondu projektu izdevumiem veselībai.

Jau ziņots, ka valsts budžeta ieņēmumi 2019.gadā plānoti 9,178 miljardu apmērā, kas ir par 217 miljoniem vairāk nekā 2018.gadā, savukārt valsts budžeta izdevumi plānoti 9,205 miljardu eiro apmērā, kas ir par 96 miljoniem vairāk nekā 2018.gadā.

Budžeta plānā ietverti resursi aizsardzības nozarei 2% apmērā no IKP. Būtisks finansējuma pieaugums ir ieplānots veselības reformai - 154 miljonu eiro apmērā, kopumā nodrošinot finansējumu veselībai vairāk nekā miljarda eiro apmērā.