Eiropas Savienība par maz izmanto eiro

Bieži pat Eiropas uzņēmumi savos starptautiskajos norēķinos atsevišķās jomās izmanto ASV dolārus, kas zināmā mērā esot absurda situācija.

Ar viedokli, ka eiro jābūt lielākai lomai, septembrī klajā nāca Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods Junkers. “Ir absurdi, ka Eiropa 80% no rēķina par energoresursu importu, kas ir 300 miljardi eiro gadā, maksā ASV dolāros, kaut gan tikai apmēram 2% no energoresursu importa ir no Savienotajām Valstīm. Ir absurdi, ka Eiropas kompānijas par Eiropā ražotajām lidmašīnām maksā dolāros, nevis eiro,” paudis Junkers.