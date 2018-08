Kā liecina "firmas.lv" dati, Skorohodam pilnībā pieder SIA "SVV.PM", kas atrodas Ulbrokas ielā un kas darbojoties būvniecības un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā. Uzņēmumā strādājot tikai viens darbinieks. Uzņēmums pērn strādājis ar 266 782 eiro apgrozījumu un aptuveni 1000 eiro zaudējumiem. Arī iepriekšējos gados uzņēmuma apgrozījums bijis līdzīgs, bet zaudējumi bijuši nedaudz lielāki.

Kā informēja Alliks, uzņēmējs, kuram piederošajam noliktavu un ražošanas kompleksam Rīgā, Ulbrokas ielā 42, blakus plānots topošais "Lidl" loģistikas centrs, esot gatavs vērsties kriminālpolicijā par Rīgas pilsētas būvvaldes darbībām, izsniedzot būvatļauju šim projektam, "ignorējot ar likumu noteiktās uzņēmēja tiesības".

Jurista skatījumā, "būvvalde klaji prettiesiski ignorē uzņēmēja tiesības lietot braucamā ceļa servitūtu, kuru nekādi nav iespējams nepamanīt", jo tas reģistrēts zemesgrāmatā kopš 2014.gada 4.decembra. Servitūta ceļš tiek ikdienā izmantots uzņēmējdarbības veikšanai un tā lietošanai ir jābūt neierobežotai un netraucētai, paziņoja advokāts. Taču patlaban šis ceļš atrodoties plānotā objekta teritorijā un līdz ar to faktiski tikšot paralizēta noliktavas un ražošanas kompleksa biznesa darbība.

Pēc Allika paustā, būvvalde atzīstot, ka, izsniedzot būvatļauju, pieļauta kļūda un ignorētas uzņēmēja tiesības lietot servitūta ceļu. "Taču būvvalde pat negrasās šo situāciju, kas ir radusies pašas būvvaldes dēļ, risināt pati. Potenciālais strīds tiek atstāts tiesas ziņā, tā teikt, kad objekts būs uzcelts, tad arī ejiet un tiesājieties. Tiesāšanās var ilgt vairākus gadus, taču bizness tiks sagrauts dažu dienu laikā - tiklīdz konstatēs, ka pa līdzšinējo ceļu kompleksam vairs nevar brīvi, netraucēti piekļūt," paziņoja advokāts.

Paša Skorohoda ieskatā, būvvalde atklāti "lobējot "Lidl" loģistikas centra attīstītāja intereses" un "veicot ierēdniecisku atrakstīšanos un žonglēšanu", lai pilnībā ignorētu uzņēmēja likumiskās tiesības.

"Turklāt attīstītājs it kā mutiski piedāvājis izbūvēt jaunu ceļu, kad projekts tiks saskaņots un būvniecības process jau uzsākts. Taču nekādas formālas vienošanās par to nav, kā arī nekur netiek noteikts pienākums attīstītājam to darīt. Līdz ar to "labākajā gadījumā" pastāv iespēja, ka mans un tuvumā atrodošos uzņēmumu bizness kļūs par ķīlniekiem "Lidl" teritorijā," stāstīja uzņēmējs.

Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns aģentūrai LETA gan norādīja, ka "uzņēmēja Vadima Skorohoda un viņa pārstāvja izteikumi ir tendenciozi un neatbilst patiesībai", jo būvvalde vēl nemaz nav veikusi būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi tirdzniecības centra projektam Ulbrokas ielā 42.

"Jau minimālā sastāva stadijā projekta dokumentācijā iekļauta prasība, kas uzliek attīstītājam par pienākumu visus risinājumus, kas skar trešo personu intereses, tajā skaitā par servitūtu ceļu, saskaņot ar blakus zemesgabalu īpašniekiem," skaidro Butāns. Tas nozīmējot, ka plānotā tirdzniecības centra darbības rezultātā nedrīkst tikt ierobežota Skorohoda kunga pārvietošanās pa šo ceļu un otrādi. Būvvaldē iesniegtā projekta risinājumos šī likuma norma esot ievērota.

"Lidl" loģistikas centra būvatļauja izsniegta 2017.gada 4.jūlijā, bet servitūts zemesgrāmatā nostiprināts 2014.gada 4.decembrī.

Kā informē Alliks, saistībā ar Skorohoda iesniegumu būvvalde šī gada 7.jūnijā vēstulē ir pieprasījusi līdz 29.jūnijam attīstītāja rakstisku viedokli saistībā ar ceļa servitūtu, taču šāds viedoklis joprojām neesot sniegts.